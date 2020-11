Sony Playstation 5 :

En 2017, des rumeurs ont commencé que Assemblée créative, le studio britannique connu pour sa saga Guerre totale, pour le terrifiant Alien: Isolation et pour Halo Wars 2, ils travaillaient sur un jeu de tir, ce qu’ils ont confirmé de la part de l’entreprise elle-même en 2019. Depuis lors, on n’a plus entendu parler de ses propriétaires, SEGA, avoir confirmé qui continuent à travailler sur ce titre et qui cherchent à se développer en créant de nouvelles propriétés intellectuelles.

«Chacun de nos studios a vraiment une série, et ils sont tous à peu près matures», dit-il. Tim Heaton, SEGA Europe, dans une interview avec GamesIndustry (devient Wccftech). “Donc, ce que nous essayons de faire maintenant, c’est recherche de nouvelles propriétés intellectuelles“, confirme dans la directive.

“Il y en a un nouveau Jeu de tir à la première personne Creative Assembly, et ils font développez vos équipes autour de nouvelles propriétés intellectuelles. Nos études tentées ont cette stratégie en deux points: faire plus avec ce que vous avez et penser aux nouvelles propriétés intellectuelles », détaille Heaton.

Alors, c’est arrivé. @NeillBlomkamp est tombé au siège de CA pour un aperçu des coulisses du développement de notre tout nouveau FPS IP! pic.twitter.com/hXEAnAHEEX— Creative Assembly (@CAGames) 4 février 2019

Un ‘hero shooter’ multiplateforme qui sera le plus gros projet de Creative Assembly

C’est en novembre 2017 que le studio lui-même a révélé que son nouveau jeu serait un projet multiplateforme et qu’il serait développé par la même équipe interne responsable d’Alien: Isolation et Halo Wars 2. L’information a été précédée d’offres d’emploi où les travailleurs ayant de l’expérience en Des sphères qui ressemblent à un jeu de tir multijoueur: “économie, progrès et méthodes de rétention, planches, défis […]”En juin de l’année suivante, la proposition a été détaillée dans une autre offre d’emploi:” jeu d’action à la première personne avec une composante tactique “.

Creative Assembly a confirmé en février 2019 l’existence de ce projet, un jeu de tir en première personne d’une nouvelle propriété intellectuelle (clarifiant ainsi la spéculation d’une sorte de suite à Alien: Isolation); Neill Blomkamp, ​​le directeur d’Elysium et du District 9, s’est rendu dans les bureaux de la société britannique pour voir le jeu, ce qui impliquait qu’il aurait une sorte de composant de science-fiction. Le dernier détail connu, encore une fois, pour une offre d’emploi, abondait dans l’idée du héros-tireur, car on parlait de personnages avec des compétences et microtransactions pour acheter des articles cosmétiques pour personnaliser les personnages.