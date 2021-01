Sony Playstation 5 :

S’il y a une chose que nous pouvons admettre avec ces confinements continus, c’est que finit par améliorer la créativité et l’imagination de personnes. Avec l’Espagne et d’autres parties du monde confrontées des mesures qui restreignent la circulation des citoyens, ce qui nous oblige à passer plus de temps à la maison, il y a ceux qui ont cherché un moyen de faire quelque chose de rentable dans ces circonstances. C’est le cas de l’expert en technologie Mike Choi, qui a conçu un système de fitness incroyable qui vous permet de jouer à Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros.Ultimate en utilisant un vélo d’appartement, périphérique Ring-Con, Nintendo Labo et TAPBO, un petit robot qui sert de pont entre tous ces éléments. Choi lui-même explique comment il a créé cela “Labo Fit Adventure Kart” dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous:

“Labo Fit Adventure Kart Kit”, pour s’entraîner à l’intérieur

Mike choi soutient que, bien que Nintendo ait été très pionnière en matière de conception et de création de périphériques qu’elle baptise du nom de “exerssories”: des accessoires qui, avec des jeux comme Wii Sports ou Wii Fit, nous permettent faire de l’exercice physique tout en s’amusant à jouer à des jeux vidéo. Mais Choi a trouvé un problème avec toutes ces propositions de la firme japonaise: “Malheureusement, tous n’ont pas réussi à me motiver à faire de l’exercice.”explique Choi. “C’est pourquoi j’ai décidé que le moment était venu Je vais créer mon propre programme d’exercices Nintendo“.

Dans la vidéo, il est chargé de nous expliquer ce que son “Kit Kart Aventure Labo Fit”: la première chose qu’il montre, en plaisantant, c’est un carton similaire à celui des sets Nintendo Labo avec lequel nous pouvons recouvrir notre vélo d’appartement… et prétendez que nous l’avons construit nous-mêmes. La chose vraiment intéressante à propos de toute cette proposition est le robot TAPBO: c’est un accessoire qui est attaché au Joy-Con que l’on accroche au Ring-Con. Cet appareil prend en charge appuyer sur certains boutons de la télécommande en fonction de la vitesse à laquelle on pédale le vélo.

“Il était temps pour moi de créer mon propre programme d’exercices Nintendo”

Choi s’occupe de expliquez en détail étape par étape comment vous avez construit le TAPBO, au cas où à la maison vous auriez le besoin irrépressible de vous mettre au travail et de créer votre propre système de fitness Nintendo. Si nous avançons rapidement jusqu’à la marque 8:32 sur la vidéo, nous découvrirons également que cette idée fonctionne bien pour lire des titres comme Super Smash Bros.Ultimate. Cependant, Choi prévient que les joueurs utilisant le “Labo Fit Adventure Kart” seront au “désavantage stratégique” puisque vous ne pouvez appuyer que sur les boutons A et L. De plus, c’est très amusant à regarder:

Ring Fit Adventure: une aventure en faisant du sport

Un jeu disponible pour jouer Commutateur Nintendo Sans avoir besoin de tant de gadgets, Ring Fit Adventure, un titre qui cherche à tirer le meilleur parti de Ring-Con. Le jeu a été lancé en octobre 2019 et pendant la pandémie, il est devenu l’un des jeux vidéo les plus demandés au monde. Au Japon, des loteries ont été organisées pour trier les quelques exemplaires restants, au cours du mois d’avril.