Comme ça plus ou moins, Neon Genesis Evangelion est l’une des œuvres d’anime les plus importantes de l’histoire, supposant une révolution complète pour l’animation japonaise qui, encore aujourd’hui, continue de générer toutes sortes de débats parmi les fans et dont l’influence peut être vue dans de nombreuses séries ultérieures.

Un grand hommage à Evangelion

Alors qu’au Japon et dans le reste du monde, nous attendons toujours que Gainax publie le quatrième et dernier film du projet Rebuild of Evangelion, de grands fans des aventures de Shinji, Asuka, Rei et la société se sont consacrées à recréer l’une des scènes les plus emblématiques de la série sur une carte personnalisée de Terraria, quelque chose qui il leur a fallu entre 70 et 80 heures de travail et qu’il a été effectué manuellement et avec seulement quelques images de référence.

Les auteurs de ce travail spectaculaire sont des utilisateurs de Steam TheaVanherst et Alexmiles, qui ont réussi à se reproduire dans ce jeu à succès la scène où Eva-02 tient un gigantesque navire de guerre. C’est vrai, au lieu d’utiliser l’unité d’Asuka ont parié sur Eva-01 pilotée par Shinji, bien qu’ils aient assuré qu’ils voulaient mettre à jour la carte pour inclure également le populaire “mecha” rouge. Si vous souhaitez télécharger cette carte, il vous suffit de vous rendre sur le site de la communauté Steam et vous y trouverez tous les liens dont vous aurez besoin.

Terraria est un jeu de survie à l’aventure en 2D à succès qui est disponible sur d’innombrables plates-formes, notamment PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, Nintendo 3DS, iOS, Android et PC.