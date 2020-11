Sony Playstation 5 :

Critique de The Flight Attendant, la mini-série de HBO Max avec Kaley Cuoco et Michiel Huisman dont la diffusion a commencé en Espagne sur HBO.

Il y a une vie au-delà de la théorie du Big Bang et, si nous sommes honnêtes, beaucoup plus intéressante à Kaley Cuoco de quel était son rôle de Penny dans la célèbre série, qui a sans aucun doute été, oui, un excellent tremplin pour sa carrière d’actrice.

Dans la mini-série de huit épisodes L’hôtesse de l’air assume le rôle principal en donnant vie à une hôtesse de l’air histrionique et incontrôlée capricieuse comme elle, exagérée et “plus grande que nature” qui ravira ses followers car, en plus et tout est dit au passage, Cuoco a l’air magnifique.

Dans la fiction, elle est Cassandra Bowden, Cassie pour les amis. Et il ne peut pas renoncer à boire et à faire la fête entre les vols, donc il n’est même pas près de s’installer parmi ses projets.

Cependant, sur un vol, elle rencontre un homme qui parvient à éveiller sa curiosité. Il s’agit d’Alex Sokolov (Michiel Huisman, Game of Thrones) et son attrait est irrésistible. Après une folle nuit de passion, de luxe et d’innombrables litres de spiritueux, Cassie se réveille dans sa chambre d’hôtel avec une gueule de bois de la nuit précédente … et avec le corps sans vie de Sokolov à ses côtés.

Craignant d’appeler la police et paniquée, elle essaie de penser à ce qu’elle peut faire et prend probablement la décision la plus imprudente possible: dégager sa piste et continuer sa journée de travail comme si de rien n’était, rencontrer les autres travailleurs de l’aéroport pour rentrer à New York.

Pendant le vol, les autorités ont découvert le corps et les agents du FBI ont commencé à enquêter en interrogeant l’équipage. Incapable de se rappeler exactement ce qui s’est passé, Cassie commence à se demander si elle peut être responsable du meurtre … et se souvient lentement de certains détails déroutants de son rendez-vous avec Sokolov qu’elle décide d’enquêter par elle-même.

Avec un scénario aussi élégant que mystérieux et assez effronté,L’hôtesse de l’air c’est une proposition légère qui suppose une merveilleuse bouffée d’air frais. La série a son origine dans le roman du même titre écrit et publié par Chris Bohjalian en 2018 et a Steve Yockey (Supernatural) en tant que showrunner.

The Flight Attendant est une série dynamique et colorée, mais aussi hilarante, affichant un humeur noire merveilleux qui rend le cocktail avec le Thriller en francais être explosif. Il tire toutes sortes de ressources pour ne pas perdre de chaîne comme les écrans partagés et les montages parallèles et il ne néglige jamais la direction artistique, lui donnant un cachet identitaire indéniable.

Méfiez-vous des crédits, qui peuvent vous rappeler en partie Mad Men et en partie Utopia. C’est un curieux mélange dans lequel on voit un personnage exagéré, histrionique, extrême, mais impossible de ne pas aimer instantanément, en voyant comment il pénètre dans toutes les flaques d’eau qu’il trouve sur son chemin.

Nous supposons qu’il est compris par tout ce que nous vous avons déjà dit, mais juste au cas où, nous soulignons que Kaley Cuoco fait un travail exceptionnel dans L’hôtesse de l’air. Tout l’attirail qui l’accompagne serait inutile sans son charisme évident et ses dons pour la comédie … d’où il a été impliqué jusqu’à la fin avec la série la produisant avant même d’avoir lu le roman.

Où et quand le voir? C’est une production de HBO Max arrivé en Espagne via HBO. Les trois premiers épisodes intitulés “En cas d’urgence”, “Lapins” et “Funeralia” sont déjà disponibles sur la plateforme et les cinq autres arriveront au rythme d’un par semaine tous les jeudis … Nous vous assurons que c’est extrêmement addictif et que Son rythme effréné vous amènera à consommer les trois premiers épisodes à la fois, avec la gueule de bois conséquente similaire à celle de Cassie. C’est le prix de l’embarquement sur un vol piloté par cette hôtesse de l’air farfelue!

Évaluation

La mini-série mettant en vedette Kaley Cuoco continue d’explorer la vision comique de l’actrice, mais cette fois tirant parti de l’humour noir et d’un thriller aux accents fantastiques. Amusez-vous et engagez-vous.

Le meilleur

Le rythme, l’humour noir et tous ses excès: c’est une série qui est perçue comme une bouffée d’air frais et les rebondissements de scénario sont très amusants à regarder.

Pire

Laissez les épisodes durer 45 minutes. Aussi agile soit-il, regarder plusieurs épisodes d’affilée est épuisant et tous vous donnent envie de plus.