Divertissement Smilegate a retardé CrossfireX, le jeu de tir tactique multijoueur exclusif aux consoles Xbox Series X / S et Xbox One, jusqu’en 2021; le titre aura également un mode campagne développé par Remède Entertainment, les créateurs de Control et Alan Wake. Le retard, disent-ils, est dû aux problèmes causés par COVID-19.

“Après de longues délibérations et compte tenu de la défis auxquels l’équipe de développement est confrontée De Smilegate en raison du COVID-19, nous avons pris la décision difficile de reporter le lancement de CrossfireX à 2021 », disent-ils dans un communiqué publié sur leur site Web (via Gematsu).« Le report de notre lancement nous permettra offrir l’expérience Crossfire sur console pour laquelle notre équipe s’est mise en place créer. Nous aurons beaucoup plus à partager à l’avenir. “

Une annonce importante concernant le développement de # CrossfireX: pic.twitter.com/8L1qzgcHvw— CrossfireX (@PlayCrossfireX) 19 novembre 2020

Un phénomène en Chine

Le Crossfire original, sorti en 2007 pour PC, est l’un des jeux de tir multijoueurs les plus populaires succès en chine, où il est distribué par le géant de la technologie Tencent. Cet épisode de console est chargé d’exporter le phénomène asiatique vers les foyers occidentaux avec sa sortie sur les consoles Xbox. Pour cela, ils bénéficieront du soutien d’une campagne développée par les créateurs de Max Payne, Remedy.

Pour établir une comparaison avec d’autres titres du genre (le jeu de tir tactique), Crossfire ressemble plus à Counter-Strike: Global Offensive qu’à Rainbow Six: Siege, bien qu’il reprenne des éléments des deux titres dans sa mécanique tout en y ajoutant des touches distinctives. différents modes de jeu.

Chez Vandal, nous avons pu tester une version bêta ouverte qui a eu lieu sur Xbox One cet été; à l’époque, nous disions avoir vu “quelques bonnes idées, mais aussi des concepts mal exécutés, et surtout, certains oublis sur des points essentiels dans ce genre. “Ces problèmes étaient, d’une part, le son (quelque chose de très important dans un jeu de tir tactique) et le tir. Avec ce retard jusqu’en 2021, un autre des jJeux exclusifs que Xbox avait dans son catalogue pour cette annee.