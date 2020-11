Sony Playstation 5 :

Crossout, le jeu multijoueur post-apocalyptique avec des véhicules de combat, est mis à jour dans PS4, Xbox One et PC avec un nouvelle carte, un nouveau mode de jeu, un nouvel événement et des améliorations au mode exposition. Cela a été annoncé aujourd’hui par Targem Games et Gaijin Entertainment dans un communiqué de presse officiel accompagné d’une bande-annonce de cette nouvelle carte.

La nouvelle mise à jour de Crossout est la 0.12.20, aussi connu sous le nom Île propre: C’est la nouvelle carte qui donne son nom au patch du jeu d’action multijoueur, un nouveau scénario qui nous mènera dans un petit terrain qui abrite un centre de production et laboratoire scientifique pour la purification de l’eau. C’est précisément l’élément liquide pour lequel les joueurs devront se battre.

Nouvelle carte, mode de jeu, événement et amélioration du mode exposition

Clean Island est une carte de plusieurs niveaux pleins de bâtiments industriels délabrés, de machines rouillées et de ponts instables, le cadre idéal pour les batailles joueur contre joueur. De plus, le L’eau qui entoure l’île est très dangereux pour les véhicules blindés car il chauffe ses parties et finit par les céder; en fait, dans certaines régions, les eaux intérieures est supérieur à 100C.

En plus de cette nouvelle carte et de son nouveau mode de jeu, la mise à jour Crossout apporte avec elle le Événement spécial League of Survivors, un mode de classement à durée limitée dans lequel des équipes de six joueurs s’affrontent dans le scénario Capture. Les joueurs pourront utiliser des véhicules blindés personnalisés avec un niveau de puissance compris entre 6 000 et 8 000 points. Ceux qui réussissent bien au combat gagneront des points de rang, et les meilleurs atteindront les ligues supérieures (du fer à l’or) et recevront également des objets uniques. Cet événement spécial être disponible jusqu’au 14 décembre.

Enfin, Crossout recevra avec cette mise à jour une amélioration de la mode d’affichage, où les joueurs peuvent désormais partager leurs plans champs de tir personnalisés: La communauté pourra voter pour ses créations, en même temps qu’elle pourra recevoir le vote des autres joueurs. Et c’est que jusqu’à présent, ce mode était limité aux plans de véhicules, mais avec la mise à jour, il sera également possible de partager des plans de champ de tir.