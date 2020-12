Sony Playstation 5 :

Crossout, un titre lancé en Espagne et dans le monde en 2017, célèbre également Noël. Votre manière. Le MMO de conduite et d’action a ouvert les portes de l’esprit de Noël et c’est pourquoi il a annoncé différentes nouvelles fonctionnalités que nous pouvons profiter de ces semaines. L’événement Combat de cadeaux démarre ainsi avec le véhicule Bobsleigh. À cela, nous devons ajouter décorations et récompenses festives lié à cette saison. Tout ce contenu est encadré dans la mise à jour 0.12.30 Tempête de neige.

Crossout s’habille également pour Noël avec ses joueurs

D’une part on découvre l’activité Combat de cadeaux. La mécanique est simple: Les joueurs doivent défendre le camion des attaques des sbires de Gronch, lors du chargement et du déchargement des cadeaux. Nous devrons l’escorter pendant qu’il se déplace entre les bases, pendant que nous complétons les objectifs supplémentaires et affrontons les boss. “Succès dans cette mission sera récompensé par des pétards qui peuvent être échangés contre des pièces de véhicule, des améliorations et d’autres prix»explique le studio de développement Targem Games.

Nous avons également découvert comme une nouveauté importante le bobsleigh: C’est le véhicule blindé de Bob Frost, le plus dangereux de la secte Frost. “Après l’incendie qui a ravagé sa ville natale, elle l’a perdue les fusées sont devenues leur principal divertissement“explique l’étude.” Les jouets de Bob exploser constamment au moment le plus inapproprié ou avec la force la plus inappropriée“.

C’est pourquoi l’arme principale que nous trouverons dans le Bobsleigh est la pioche lance-roquettes neige, capable de lancer 8 cartouches de projectiles. “Cette bête est disponible dans le cadre du bundle Père Noël explosif jusqu’au 31 janvier “, indique l’étude. Pendant l’événement Snowstorm, les joueurs auront également la chance de décorer tous les garages à l’occasion de Noël, tandis que temps enneigé star dans les jeux.

Tu peux trouver toutes les informations de l’événement en visitant son site officiel. Nous vous rappelons que Barrer est disponible à la fois sur PC comme sur PS4 et Xbox One.