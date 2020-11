Sony Playstation 5 :

Crusader Kings III a fait ses débuts en Espagne et dans le monde entier sur PC via Steam le 1er septembre. Paradoxe invite les joueurs à se frayer un chemin vers la gloire en affrontant les nobles maisons des royaumes d’Islande, d’Afrique, d’Inde et plus encore. Cependant, il y a un détail qui a rendu les joueurs fous: l’éditeur de personnages. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent donner vie à leurs propres dirigeants … et créer des créations comme le glorieux Empereur Waluigi du Saint Empire romain germanique.

Les joueurs s’amusent dans l’éditeur Crusader Kings 3

le concepteur de règle personnalisée Crusader Kings 3 a fait son apparition stellaire dans le jeu cette même semaine, et a fait les joueurs apportent toute leur créativité à la table… et des idées dérangeantes. La vérité est qu’il existe certains modèles qui n’ont pas été mauvais: nous avons un Jon Snow de Game of Thrones et l’énigmatique G-Man de la saga Half-Life; ainsi que l’Espagne Sigismund Dijkstra de The Witcher. Ils ont même créé Thanos des films Marvel Studios, Seigneur farquaad Shrek ou Vladimir Poutine.

Jon Snow, Vladimir Poutine, Waluigi et bien d’autres sont nés dans l’éditeur de Crusader Kings 3

Cependant, il y a aussi de la place pour les aberrations et ils méritent aussi votre attention, sans discrimination: nous trouvons gobelins, monstruosités et gars qui, pour une raison quelconque, sont prêts à répandre des baisers parmi leurs ennemis. Il y a une place pour toutes sortes de créations et ce qui est clair, c’est que les joueurs n’ont pas perdu de temps à tourner toute leur imagination vers la matière. Certains utilisateurs souhaitent qu’il y ait la possibilité de teindre les peaux dans d’autres couleurs comme le vert, mais pour l’instant, nous devrons nous contenter des nuances habituelles.

Forgez votre légende dans Crusader Kings 3

Crusader Kings III Il est présenté comme un jeu de stratégie médiéval au tour par tour, où les joueurs devront assassiner, séduire et faire chanter leurs ennemis pour atteindre la gloire. “Dans ce nouvel opus, ce sera très important connaître les secrets de la cour pour créer notre propre chemin vers le trône “, détail de Paradox. Nous vous rappelons que le jeu est désormais disponible sur PC via Steam et dans la boutique Paradox.