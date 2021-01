Sony Playstation 5 :

Crytek travaille sur au moins un projet inopinédécrit comme une surproduction dans une offre d’emploi qui suggère qu’il s’agit d’un FPS sandbox; des informations sur cet «AAA» sont parues en avril. Crytek est surtout connu pour la saga Crysis, donc tout indiquerait qu’il s’agit d’un nouvel épisode de la licence qui a récemment reçu une remasterisation de l’original pour consoles et PC; L’équipe et Sabre peuvent continuer à mettre à jour Crysis 2 et Crysis 3, qui n’ont pas été confirmées.

Une fuite récente a donné des indices sur les projets que le studio avait en cours, ou au moins prévus. Crysis VR et Crysis Next, le premier jeu de tir bac à sable pour la réalité virtuelle, ont été cités, tandis que Next a parié sur une bataille royale gratuite qui affrontera des centaines de joueurs sur une carte, tout à fait dans le style de Fortnite Battle Royale, Apex Legends ou Call of Duty: Warzone. Comme éléments de différenciation, nous aurions la personnalisation et les capacités de la nano-combinaison Crysis, des modifications visuelles, des pouvoirs et des combats spectaculaires. “La saga Crysis a tout ce dont vous avez besoin pour vous démarquer de la bataille royale. Le gameplay, le style et le décor, avec de grandes valeurs de production », pouvait-on lire dans les documents divulgués.

Crytek a également apparemment exploré un nouvel épisode de Ryse: Son of Rome et une suite de Robinson: The Journey, un jeu de réalité virtuelle, mais on ne sait pas s’ils ne sont pas allés au-delà des simples idées; aucun d’entre eux ne répond aux exigences du poste.

Un jeu pour démontrer les possibilités de CryEngine

Unreal Engine 5 est mieux placé que jamais pour maintenir sa position dominante parmi les moteurs graphiques de nouvelle génération. Crytek aura besoin une belle démonstration des possibilités de CryEngine dans les nouvelles machines pour attirer l’attention des développeurs. Bien que Crysis Remastered ait essayé de surprendre avec des effets de lancer de rayons sur les consoles de la génération précédente, ce n’était pas sans quelques problèmes qui ont ajouté une jouabilité obsolète.