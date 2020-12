Sony Playstation 5 :

Gaijin Entertainment et Darkflow Software ont annoncé que Cuisine Royale, un jeu de tir à la troisième personne en ligne, sera désormais connu sous un nouveau nom. Le nouveau titre de ce jeu est CRSED: FOAD, qui signifie Cuisine Royale Deuxième Édition: Réalisation de tous les désirs. La deuxième partie du nom, FOAD, correspond au tournoi dans lequel les personnages du jeu se battent.

Le changement de nom n’est pas la seule nouveauté du titre d’action multijoueur: il a également été annoncé que Dans les prochains jours, la version nouvelle génération du jeu sera activée sur PS5 et Xbox Series X / S. Comme d’autres titres de Gaijin Entertainment, CRSED: FOAD sera mis à jour avec un éclairage global avec lancer de rayons, jusqu’à 4K et 60 fps sur PS5 et Xbox Series X et jusqu’à 1440p et 60fps sur Xbox Series S.

Changements dans CRSED: FOAD qui vont au-delà du nom

Arrive aussi actualités au niveau du contenu, comme CRSED: FOAD a été mis à jour avec deux nouveaux champions Parmi ceux-ci, nous trouvons une pratiquante de vaudou hatian et une fille de la nature naturelle de la Corée. En plus, une nouvelle carte, l’île de Sibérie et le système de progression et l’équipement. D’autre part, de nouveaux bateaux à moteur ont été ajoutés, la possibilité de tirer à partir de véhicules en mouvement et de nouvelles armes telles que des lance-flammes et des mortiers.

Outre tout cela, aussi CRSED: méta-jeu FOAD modifié Par rapport au jeu précédent, il existe désormais un système de rotation des personnages gratuit qui permet aux joueurs d’essayer certains des champions avant d’en choisir un en particulier. Les effets spéciaux des vêtements ont également été séparés et équipés indépendamment pour augmenter les possibilités de personnalisation. Deux types de pouvoirs mystiques ont été ajoutés au jeu et un nouveau système de Pass de combat pour que les joueurs gagnent des objets cosmétiques, des recettes de sacs, des parchemins mystiques, des pièges et des rituels uniques, des pierres d’invocation et d’autres récompenses en accomplissant des missions sur la passe.

CRSED: FOAD est disponible en PS4, Xbox One et PC, et bientôt il atteindra également PS5 et Xbox Series X / S.