Sony Playstation 5 :

Studio MDHR a assuré en 2019 que le contenu téléchargeable The Delicious Last Course pour Cuphead arrivera en 2020, mais un mois après la fin de l’année nous n’avons pas eu beaucoup de nouvelles de l’expansion et l’annonce inévitable est désormais officielle: le deuxième retard pour le DLC. Introduit en 2018 pour être lancé en 2019 et plus tard en 2020, arrivent maintenant en 2021 sans date plus précise. Ce sera la conclusion de l’histoire qui a commencé dans le jeu original et l’exigence de l’étude est maximale, c’est pourquoi ils ont besoin d’un peu plus de temps.

«Dans le style du Studio MDHR, nous ne serons pas satisfaits si ce dernier chapitre n’est pas notre meilleur travail. Pendant le développement, nous nous sommes mis au défi de mettre tout ce que nous avons appris en créant Cuphead dans la qualité de l’animation, du design et de la musique de The Delicious Last Course. Atteindre cette norme a été très difficile dans un contexte de pandémie mondiale qui a touché tant de créateurs. Plutôt que de compromettre notre vision en réponse à COVID, nous avons pris la décision difficile de retarder The Delicious Last Course jusqu’à ce que nous soyons sûrs qu’il ravira la communauté Cuphead comme nous le pensons. “

À la suite de la pandémie mondiale en cours qui touche tant de personnes, nous avons pris la difficile décision de repousser la publication de The Delicious Last Course. Pour notre merveilleuse communauté Cuphead, nous avons préparé une lettre des fondateurs du Studio MDHR, Chad & Jared Moldenhauer, pour en partager davantage. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y— Studio MDHR (@StudioMDHR) 25 novembre 2020

«Nous savons que beaucoup d’entre vous attendaient de retourner dans les îles Inkwell et notre objectif est que le voyage de retour l’année prochaine soit vraiment magique“.

Nouveaux boss, attaques, armes et niveaux finaux

Le Delicious Last Course ajoutera de nouveaux niveaux avec plus de tout: plus de boss, d’attaques, d’armes et un nouveau personnage jouable, Miss Cliz, qui a déjà fait une apparition dans Cuphead. D’autre part, nous vous rappelons que la licence sera transformée en une série d’animation Netflix pour suivre les aventures et mésaventures de Cuphead et de son frère Mugman dans un monde surréaliste où tout est possible. Cet été, Cuphead est sorti par surprise sur PS4, sans avertissement.