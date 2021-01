Sony Playstation 5 :

Focus Home Interactif a annoncé que Curse of the Dead Gods, son populaire roguelike, abandonnera enfin sa phase d’accès anticipé et lancera sa version finale en Espagne et dans le reste du monde le lendemain. 23 février pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et Epic Games Store.

Pour fêter cette annonce la société a distribué une nouvelle bande-annonce de seulement 30 secondes dans lequel ils nous montrent différentes séquences tirées directement de leur gameplay en même temps qu’ils nous laissent certaines des phrases que le critique leur a dédiées lors de leur Early Access.

Un roguelike prometteur

La malédiction des dieux morts est un jeu d’action et de rôle de type rogue-like dans lequel nous devrons entrer dans un temple maudit plein de trésors grands et attrayants, mais aussi toutes sortes de pièges mortels et de créatures dangereuses qui n’hésiteront pas une seconde à nous déchirer dès que l’occasion se présente.

Évidemment, nous aurons un arsenal d’armes varié que nous devons apprendre à maîtriser, ainsi qu’un mécanisme très particulier qui fera croître la corruption en nous lorsque nous utilisons des sorts et des capacités surnaturelles.

Dans Vandal nous avons pu tester sa version Early Access et nous lui avons consacré un article d’impressions dans lequel nous avons commenté que «nous avons passé des heures très agréables à essayer Curse of the Dead Gods, un roguelike plutôt amusant et stimulant, avec des mécanismes qui, si nous les voyons un par un, sont assez simples, mais lorsque nous les combinons, ils se marient tous assez bien et nous offrent une expérience de jeu agréable que nous pensons que les fans du genre aimeront. ” Nous avons dit qu’il avait le potentiel de “finir par être l’une des premières surprises de l’année”.