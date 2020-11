Sony Playstation 5 :

Cette semaine, nous voyons comment le Vendredi noir nous donne la possibilité d’acquérir des logiciels et du matériel de jeux vidéo à un prix réduit, donc Commutateur n’allait pas être en reste et Nintendo Espagne a annoncé aujourd’hui quel sera le des offres que l’on peut retrouver cette année dans le jeux numériques eShop depuis la console.

C’est une série de réductions que l’on pourra trouver demain sous le nom de Cyber ​​deals. Cette promotion débutera demain, jeudi 26 novembre à 15h00 (heure de la péninsule espagnole) et sera disponible jusqu’au jeudi 3 décembre à 23 h 59 (heure locale). Il y aura une sélection de titres avec des réductions allant jusqu’à 75%, y compris des jeux numériques de Nintendo lui-même.

Par exemple, à partir de demain, vous pouvez trouver les éléments suivants Titres Nintendo avec une réduction de 33% sur l’eShop Switch: The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem Three Houses, Donkey Kong Country Tropical Freeze et Astral Chain. C’est la première fois que nombre de ces jeux bénéficient d’une réduction.

Toutes les Cyber ​​Deals dans l’eShop Switch

Ci-dessous vous pouvez voir le reste des remises que vous pouvez voir dans les offres Cyber ​​Deals de l’eShop Nintendo Switch: