Microsoft Il s’inscrit également à des offres Cyber ​​Monday, après que la maison Xbox ait bénéficié de plusieurs ventes et réductions à l’occasion du Black Friday. A cette occasion, la société de Redmond dévoile sa promotion dans les ordinateurs Surface, qui ont vu leur prix baisser; ainsi que les jeux Xbox numériques offrant jusqu’à 50% de réduction. De plus, nous avons également découvert l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour seulement 1 euro le premier mois.

Cyber ​​Monday: les ventes Microsoft

Les joueurs peuvent trouver des ordinateurs Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Surface Book 3 et Surface Go 2 avec des rabais intéressants. De plus, le Microsoft Store propose également une réduction de 10% pour les étudiants, les parents et les enseignants sur le nouveau Surface Laptop Go, la Surface Pro X, le casque 2 et les écouteurs.

Surface Pro 7: l’appareil 2-en-1 le plus polyvalent du marché bénéficie d’une remise allant jusqu’à 20%, y compris la configuration Intel Core i7, et avec des packs de réduction qui incluent ce modèle, une couverture avec clavier et Microsoft 365. Surface Pro 7 est de 50% plus rapide que son prédécesseur et dispose d’une batterie autonome à plein temps et de ports USB-A et USB-C.Surface Laptop 3: Avec une réduction allant jusqu’à 20%, cet ordinateur portable mince et élégant de 13 ou 15 pouces comprend des options de processeur Intel Core i5 et AMD Ryzen 3580 U, jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de SSD. Aussi, pour des utilisations plus exigeantes, il y a la configuration avec un processeur Intel Core i7 de 10 génération et AMD Ryzen 3580 U, 16 Go de RAM.Surface Book 3: L’ordinateur portable le plus puissant de Microsoft à ce jour offre 15% de réduction sur certaines configurations, dont 13 “et 15”. Cet ordinateur portable est conçu pour les professionnels qui ont besoin des performances d’un ordinateur de bureau, de la polyvalence d’une tablette et de la liberté d’un ordinateur portable fin et léger dans un appareil très attrayant. Surface Go 2: Ce 2-en-1 de Microsoft avec lequel vous pouvez vous connecter de n’importe où pour écrire des idées ou faire des travaux scolaires, propose des remises spéciales sur toute la gamme SSD de 128 Go et des packs de réduction qui incluent l’appareil, l’étui pour clavier et Microsoft 365. Le plus petit de la gamme Surface se caractérise par un écran de 10,5 pouces avec une résolution améliorée par rapport à la première génération avec 220 dpi, un poids minimum de 544 grammes et une autonomie de 10 heures.

Cyber ​​Monday avec Xbox

En revanche, parmi les jeux Xbox à prix réduit que l’on peut trouver à l’occasion du Cyber ​​Monday, il y a Watch Dogs Legion (45,49 euros) ou Marvel’s Avengers (34,99 euros), ainsi que FIFA 21 avec sa Champion Edition pour 80, 99 euros. D’autre part, les joueurs ont également la possibilité de mettre la main sur Xbox Game Pass Ultimate pour 1 euro le premier mois.

Jeux numériques Xbox: Profitez de jusqu’à 50% de réduction sur certains jeux Xbox comme FIFA 21 Champions Edition, Watch Dogs Legion, Marvels Avengers et bien d’autres. Xbox Game Pass Ultimate: Obtenez votre premier mois de Xbox Game Pass Ultimate pour seulement 1. Comprend Xbox Live Gold, EA Play et plus de 100 jeux de haute qualité pour consoles Android, PC et appareils mobiles. De plus, avec l’abonnement, vous pourrez jouer aux titres de Xbox Game Studios à partir du jour même de son lancement.