Cyber ​​Shadow, le jeu rétro développé par Aarne “MekaSkull” Hunziker et édité par Yacht Club Games, à venir sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 26 janvier 2021. Il le fera au prix de 14,99 $, qui devrait rester à peu près le même dans les magasins numériques espagnols au taux de change en euros. Bien sûr, il peut être préacheté sur le site officiel pour l’obtenir pour 12,49 euros.

Cette annonce intervient après que Cyber ​​Shadow est apparu hier à l’Indie World Showcase, une émission dans laquelle Nintendo présentait des nouvelles et des annonces de jeux indépendants à venir sur l’eShop Switch. En plus d’annoncer son lancement dans l’hybride, les responsables ont également voulu confirmer que le même jour il atteindra le reste des plateformes.

Action rétro, graphismes et musique

Dans Cyber ​​Shadow, nous prenons le contrôle d’une sorte de ninja dans un monde futuriste qui a été envahie par une forme de vie non organique. Nous devrons nous déplacer avec agilité à travers les ruines de Mekacity, une mégapole envahie par cette invasion, alors que nous nous battons avec des extraterrestres à coups de katana. Sa proposition nous amène à visiter des scénarios rétro-coupés non seulement visuellement, mais aussi jouables, avec des sections de plateforme de style classique et un accent sur l’esquive constante des projectiles et des ennemis.

Cyber ​​Shadow est publié par Yatch Club, un studio connu pour avoir donné vie à la saga Shovel Knight. Bien que ce ne soit pas leur propre développement, cette équipe a été impliquée dans la création d’Aarne “MekaSkull” Hunziker; Ils semblent être à l’aise dans cette formule qui tente de ramener les jeux de 8 bits classiques. Également bande sonore maintient la même esthétique rétro avec des chansons du compositeur espagnol Enrique Martin et produites par Jake Kaufman.

Ce n’était pas le seul jeu présenté hier à la Vitrine Indie World de Nintendo: Amanita Design a également montré son nouveau projet, Happy Game, qui est une sorte d’aventure d’horreur psychédélique qui arrivera sur Switch et PC au printemps 2021. En revanche, les premières de grands indies sur la console hybride Nintendo ont été confirmées, comme ceux de Spelunky, Spelunky 2 ou parmi nous; ce dernier est déjà disponible dans l’eShop.