Sony Playstation 5 :

Après une longue attente, demain, nous pourrons enfin profiter de Cyberpunk 2077 en Espagne et dans le reste du monde, le nouveau et ambitieux travail de CD Projekt RED. Comme vous le savez peut-être, son lancement initial n’aura lieu que dans PC, Xbox One et PlayStation 4, les versions natives de la PS5 et de la Xbox Series X ne seront donc prêtes que l’année prochaine.

Modes graphiques uniquement sur Xbox Series X via la rétrocompatibilité

Par chance, Les deux consoles de nouvelle génération sont rétrocompatibles et nous pourrons profiter de leur proposition sur nos nouvelles machines utilisant les éditions PS4 et Xbox One. Autrement dit, comme indiqué par le support VGC, où ils ont déjà eu accès à des copies du jeu pour les précédentes consoles Sony et Microsoft, jouer à la Xbox One sur Xbox Series X déverrouille une option vidéo qui n’est pas présente dans le de PS4 même si nous jouons sur PS5.

Par défaut, sur la plateforme Sony, le titre tourne à 60 images par seconde, mais cela ne permet pas de sacrifier les performances pour gagner en résolution, une option présente dans la Xbox Series X, où l’on peut choisir entre le mode Performance et le mode de résolution habituels.

Bien que de CD Projekt RED n’ont donné aucune explication à ce sujet, le problème pourrait résider dans la manière dont chaque console gère la rétrocompatibilité, ce qui a conduit certains jeux tels que Star Wars: Squadrons, Call of Duty: Warzone ou Rocket League ayant reçu des correctifs avec des améliorations exclusives pour Xbox Series X mais pas pour PS5, puisque cette dernière nécessitera de nouvelles versions natives, nous n’exclurons donc pas qu’il s’agisse d’un cas similaire.

La ville de nuit vous attend

Que ce soit d’une manière ou d’une autre, Cyberpunk 2077 nous emmènera à travers les rues de Night City dans une aventure de jeu de rôle à la première personne pleine de possibilités. Dans Vandal, nous l’avons déjà analysé et conclu que “C’est une œuvre unique et c’est peut-être le meilleur RPG à thème cyberpunk et futuriste auquel nous ayons joué au cours de la dernière décennie., un titre très spécial qui donne une leçon sur ce à quoi devrait ressembler l’immersion dans un jeu vidéo, sur la façon dont ce médium peut nous rapprocher de manière unique et inaccessible à travers le cinéma ou la littérature avec notre personnage, avec les histoires que nous vivons et le des êtres qui vivent autour de nous dans cette vie parallèle que nous offre le nouveau CD Projekt ».