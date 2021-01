Sony Playstation 5 :

Malgré sa première mouvementée, Cyberpunk 2077 a eu la meilleure version numérique de tous les temps. C’est ce que dit Superdata, la firme spécialisée dans les jeux vidéo et la technologie du géant des analystes Nielsen Company. Les données de cette société soutiennent que le jeu CD Projekt RED a atteint ce record en nombre de ventes et en bénéfices obtenus.

Selon les estimations de cette firme, le jeu de rôle futuriste s’est vendu 10,2 millions d’exemplaires numériques. La majorité des ventes de Cyberpunk 2077 ont été obtenues numériquement et SuperData affirme qu’il aurait pu y en avoir plus si le jeu n’avait pas été retiré du PS4 PS Store pour des problèmes de performances. Ceux, la plupart des achats numériques ont été effectués sur PC, en particulier 80% du total.

Les retours n’ont pas affecté “substantiellement” les ventes

SuperData ajoute un astérisque à sa déclaration indiquant que l’enregistrement mentionné comprend toutes les copies qui ont été renvoyées. Cependant, l’entreprise s’assure que selon ses données les retours n’ont pas «substantiellement» affecté les ventes globales de Cyberpunk 2077. Aujourd’hui, nous avons appris que de nombreux joueurs reçoivent des remboursements sans avoir à retourner le jeu.

Même avec tout la société d’analyse prévient que CD Projekt RED a perdu son “image” après le lancement de son dernier jeu et recommande au studio polonais d’investir la somme d’argent nécessaire pour résoudre les problèmes et de réinitialiser sa valorisation avant de lancer le prochain jeu vidéo.

Autres enregistrements numériques réalisés en décembre

Les chiffres Cyberpunk 2077 ne sont pas la seule caractéristique frappante du rapport SuperData: son rapport de décembre 2020 comprend également des données record d’autres jeux tels que Fortnite, le mois dernier qui a réalisé le meilleur revenu depuis août 2020 et le plus grand nombre de joueurs depuis août 2019.

Aussi GTA Online avait son revenu mensuel le plus élevé de l’histoire en décembre, augmentant également le nombre de joueurs de 46% par rapport au mois précédent. Un autre jeu qui apparaît dans le rapport est Among Us, bien que cette fois pour recevoir un de chaux et un autre de sable: le jeu Innersloth Games a perdu des joueurs en décembre, mais d’un autre côté a vendu 3,2 millions d’exemplaires de sa nouvelle version de Nintendo Switch et sa popularité est de 2,8 points supérieure à celle de Roblox, le prochain jeu le plus populaire de la liste.