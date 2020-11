Sony Playstation 5 :

Nous atteignons la dernière ligne droite de l’attente que nous faisons depuis des années pour pouvoir entrer dans Cyberpunk 2077 et visiter Ville de nuit, atteignant nos ordinateurs et consoles le 10 décembre 2020, jour de sa mise en vente en Espagne et dans le reste de la planète.

Aujourd’hui, NVIDIA Oui CD Projekt RED ont décidé de venir au premier plan pour nous en apprendre un peu plus sur ce Cyberpunk 2077 en nous montrant cette fois à quoi ressemble ce nouveau RPG sur PC à sa puissance maximale, c’est-à-dire avec résolution 4K, options graphiques dans Ultra et en utilisant la technologie RTX pour le lancer de rayons en temps réel mieux connu sous le nom de Ray Tracing et aussi le système DLSS de NVIDIA pour le lissage de la texture et l’amélioration des performances.

le tracé laser est entièrement intégré à Cyberpunk 2077 étant présent dans le réflexions, occlusion ambiante, ombres et éclairage diffus global. L’un des effets les plus frappants du Ray Tracing dans ce jeu est de voir toute la ville de nuit se transformer pendant le cycle jour / nuit, les joueurs pouvant voir la ville s’animer avec ses néons ou ses LED à la tombée de la nuit.

Un autre point fort de l’utilisation du Ray Tracing dans Cyberpunk 2077 est Les reflets qui interagissent avec tous les types de surfaces comme le verre ou l’aluminium, ainsi que les ombres qui semblent plus naturelles et douces.

Ses exigences minimales et recommandées ont été mises à jour

Hier encore, CD Projekt RED a mis à jour les exigences techniques de Cyberpunk 2077 sur PC en nous montrant différentes configurations en fonction de la résolution ou de la qualité à laquelle nous voulons jouer en plus d’ajouter des options spécifiques si nous voulons utiliser le jeu. Ray Tracing RTX, exclusif aux graphiques NVIDIA GeForce RTX que ce soit 2000 ou 3000.

Pour faire tourner le titre à 4K, 60 fps, avec tout au maximum et RTX en Ultra comme on le voit dans la vidéo qui accompagne cette news, nous aurons besoin de l’équipement suivant:

Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 3080Processeur: Intel Core i7-6700 // AMD Ryzen 5 3600RAM: 16 GBVRAM: 10 GoSW: Windows 10 64 bitsEspace de rangement: Disque SSD de 70 Go