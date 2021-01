Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 a été publié avec une variété de problèmes et de bugs qui ont coûté des millions à CD Projekt RED en perte de richesse; certains de ces problèmes font injouable ce titre, tel que défendu par ceux qui ont poursuivi l’étude polonaise pour le résultat dans lequel le jeu a été mis en vente, mais d’autres, comme celui en question, sont belles erreurs cela peut même nous faire rire aux éclats.

Et c’est qu’un utilisateur de Reddit a découvert que en effectuant une série de mouvements simples, il est possible de faire en sorte que V, protagoniste de Cyberpunk 2077, courir à grande vitesse. Il l’a montré avec une vidéo que vous pouvez voir en dessous de ces lignes, une séquence dans laquelle ce joueur roule sur une autoroute de plus en plus vite.

Insane Speed ​​New Glitch sans temps lent Super FACILE à faire depuis r / cyberpunkgame

Comment SuperSpeed ​​dans Cyberpunk 2077

Apparemment pour faire cette astuce nous devons avoir le système de manœuvre installé, un cyberware qui nous permet d’esquiver dans les airs. Vous pouvez trouver cette pièce à Santo Domingos Arroyo. Une fois installé, il suffit de dash en sautant, juste avant que V touche le sol. Cela peut prendre une série de tentatives, mais si cela est fait correctement, pendant que le personnage court (il est plus facile de se mettre en ligne droite), nous atteindrons des vitesses vertigineuses.

Ce qui se passe dans ce bug, c’est que le jeu confondre les actions du personnage et combine le tableau de bord avec le saut en avant, ce qui lui donne une vitesse qui va bien au-delà de ce que V peut avoir dans un jeu normal de Cyberpunk 2077. Il est si rapide que, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le jeu n’a même pas le temps de générer les véhicules qui devraient aller sur l’autoroute.

Au-delà du plaisir de le regarder et de le tester dans le jeu, ce bug pourrait être utilisé par les speedrunners Pour terminer le mode histoire au plus vite, un record qui est actuellement dans un temps de 3:03:50 obtenu le 31 décembre.