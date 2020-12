Sony Playstation 5 :

Les effets visuels du Cyberpunk 2077 peuvent causer saisies chez les personnes épileptiques. Il est courant pour les jeux vidéo, et même certaines consoles, d’avertir de la possibilité que le jeu ait des effets indésirables sur les personnes épileptiques. Cependant, le journaliste Liana Ruppert de Game Informer prétend avoir subi un crise majeure en jouant au titre pour soutenir l’analyse et les offres sur le site Web de la revue diverses recommandations pour éviter que la même chose n’arrive aux autres joueurs. Bien que le titre inclue des options d’accessibilité telles que modes daltoniens et variation de la taille des sous-titres, ces scènes ne peuvent pas être sautées, ce qui a été critiqué par l’ONG britannique Action d’épilepsie et par Steven Spohn de l’organisation à but non lucratif Joueurs capables.

«Pendant mon séjour avec Cyberpunk 2077, j’ai subi une crise grave et j’ai ressenti plusieurs moments où j’étais sur le point d’en avoir une autre», écrit Ruppert dans son guide de conseils pour les joueurs épileptiques. Le journaliste assure que le jeu CD Projekt Red va au-delà de la luminosité et des LED que l’on attend de toute production du genre. Il existe de nombreuses animations qui montrer des lumières rouges déformées et des interactions avec Johnyy Silverhand Ils sont entourés d’une animation de distorsion bleue qui peut également être gênante pour certains joueurs. Recommander détourner le regard pendant ces scènes, baisser la luminosité l’écran ou ajustez les tons de couleur avec les modes daltonisme.

Un casque de jeu reproduit un instrument utilisé par les neurologues

Cependant, le plus gros problème selon Ruppert réside dans un appareil qui reproduit un dispositif utilisé en médecine pour provoquer des crises d’épilepsie. «Le casque Braindance permet aux joueurs d’interagir avec les souvenirs, souvent du défunt, en se connectant à un ordinateur central et en plongeant», explique Ruppert. “Presque tout ici est un déclencheur [de un ataque epilptico] et c’est quelque chose qui m’a amené à avoir une énorme attaque en jouant pour aider notre analyse. “

“Le casque est placé sur les deux yeux” du protagoniste, explique le journaliste, “et montre un assaut de LED blanches et rouges clignotantes, similaire à l’appareil réel que les neurologues utilisent dans la vraie vie pour déclencher une attaque lorsqu’ils doivent en déclencher une par diagnostic. “Ruppert recommande aux joueurs avec épilepsie détournant les yeux ou fermant les yeux complètement quand ils voient les scènes de casque.

Des organisations comme Able Games et Epilepsy Action demandent à CD Projekt d’agir

Steven Spohn de Able Games a écrit sur Twitter: “Je suis profondément affecté par les rapports que je vois sur d’autres joueurs handicapés. signaler des migraines, des étourdissements et une sensibilité à la lumière par ce genre d’éclairage. “Des centaines de joueurs ont envoyé messages à Ruppert avec des vidéos clignotantes destinées à provoquer une attaque.

Je suis profondément troublé par les rapports que je vois de mes collègues joueurs handicapés. Les gens signalent des migraines, des étourdissements et une sensibilité à la lumière de ce type d’éclairage @ CDPROJEKTRED J’espère que vous vous penchez là-dessus. Personne ne devrait avoir à risquer une crise pour jouer à un jeu vidéo. https://t.co/cft398LTOn – Steven Spohn (Spawn) (@stevenspohn) 8 décembre 2020

La Action de l’ONG contre l’épilepsie, basé au Royaume-Uni, a publié une déclaration à ce sujet via le média VGC: “Nous sommes alarmés et attristés qu’un analyste de jeu ait subi une attaque de Cyberpunk 2077, avant même sa publication. clignotant rapidement et autres animations susceptibles de provoquer des convulsions chez les personnes atteintes d’épilepsie photosensible. ” La l’organisation qualifie ces scènes de “dangereuses”, ajoutant qu’elles auraient dû être évitées et indique aux créateurs: “Les développeurs de CD Projekt Red devraient réfléchir à la manière dont ils peuvent mettre à jour le jeu pour le rendre plus sécurisé. Une alerte précoce ne suffit pas“.

Attention: j’ai reçu des centaines de vidéos déguisées en support qui clignotent délibérément pour induire des déclencheurs photosensibles. Si vous partagez ceci en disant que vous êtes épileptique et que vous recevez une vidéo, n’appuyez pas sur play. Je suis de retour sur mon cul. Soyez meilleur, s’il vous plaît. – Liana Ruppert (@DirtyEffinHippy) 8 décembre 2020

Cyberpunk 2077 sera présenté en première sur 10 décembre pour PC, PS4, Xbox One et Google Stadia. L’année prochaine, il sortira également sur PS5 et Xbox Series X / S.