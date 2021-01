Sony Playstation 5 :

Bien que Cyberpunk 2077 ait sa juste part de problèmes il y a des joueurs qui passent des heures sur leur histoire et explorent chaque recoin de Night City. C’est pourquoi la communauté trouve des références à d’autres produits culturels dans certains objets, missions et dialogues qui sont cachés dans le jeu. L’un des derniers références qui a été trouvé mentionne l’un des jeux de combat les plus importants de l’histoire des jeux vidéo.

Plus précisément, la communauté a trouvé un œuf de Pâques de Mortal Kombat dans Cyberpunk 2077. C’est une figure qui fait référence à l’un des combattants les plus populaires du jeu de combat, probablement le plus connu: Scorpion. C’est une statue qui est donnée au joueur une fois qu’il a terminé l’une des nombreuses missions du jeu de rôle futuriste CD Projekt RED.

Cette statue ne fait pas directement référence à Mortal Kombat, et en fait son nom est Guerrier veste jaune (quelque chose comme Warrior in Yellow Jacket si on le traduit en espagnol), mais, comme vous pouvez le voir sur l’image, c’est évidemment un détail qui nous rappelle Scorpion: le personnage de la statuette non seulement le combattant a le masque emblématique, mais aussi sa capuche, ses épées et, bien sûr, la veste jaune. C’est évidemment une référence à Mortal Kombat que les développeurs de Cyberpunk 2077 ont voulu introduire dans le jeu.

Comment débloquer l’oeuf de Pâques Mortal Kombat dans Cyberpunk 2077?

Si vous voulez voir cette statue dans le jeu, vous devez savoir qu’elle apparaît après la rencontre avec le Panama, l’un des personnages avec qui V peut avoir une relation amoureuse. Après la première rencontre, le Panama présentera plusieurs de ses compagnons et un en particulier, Mitch, lui donnera le mission Fly Me Away, dont la récompense est cette statue de Scorpion.

Cyberpunk 2077 est disponible en PS4 (uniquement au format physique), Xbox One, PC et Stadia. Pouvez-vous lire notre analyse ici et voir notre guide ici.