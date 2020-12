Sony Playstation 5 :

L’après-midi du 14 décembre CD Projekt RED fait un réunion d’urgence avec les actionnaires à propos de Cyberpunk 2077, quelques heures après avoir publié une déclaration sur les réseaux sociaux sur l’état du jeu en Xbox One et PS4 où ils ont promis des améliorations de performances et de bogues début 2021 tout en offrant Retour dans les magasins physiques, PlayStation Store et Microsoft Store. Lors de la réunion, dont vous pouvez trouver l’enregistrement sur le site Web du studio polonais, des représentants de la société s’assurent que axé sur l’optimisation de la version PC, que Microsoft et Sony les ont laissés sortir le jeu sur leurs consoles parce qu’ils étaient convaincus qu’il serait réparé le jour du lancement et que deux marques n’étaient pas impliquées dans la décision de retour prise par le studio; Pour le moment, certains joueurs voient leur demande de remboursement rejetée.

“CD Projekt est une équipe qui met tous ses efforts à offrir des jeux incroyables, alors comment cela a-t-il été possible? trois retards, nous, comme le conseil d’administration, sous-estimons l’ampleur et la complexité de ces problèmes », dit-il Adam Kiciński, Président et Directeur général adjoint de CD Projekt RED, au début de la réunion. “Également signes que du temps supplémentaire était nécessaire pour affiner le jeu sur les consoles de base de la génération précédente. C’était la mauvaise approche, contre notre philosophie d’entreprise. “

“Comme si cela ne suffisait pas, pendant la campagne [promocional], nous montrons le jeu [solo] sur PC, ce qui a causé perte de confiance et de réputation des joueurs que nous construisons depuis une grande partie de notre vie », poursuit Kiciński selon la transcription fournie par Wccftech.« C’est pourquoi nous sommes axé sur la réparation de Cyberpunk 2077 sur les consoles de la génération précédente. »Le manager rappelle les mises à jour prévues pour les prochains jours, d’abord, et pour le début 2021 après, et ajoute:« Nous ferons tout notre possible pour démontrer que nous adhérons à nos valeurs. Nous espérons vraiment que nos efforts nous permettent de reconstruire la confiance que nous avons perdu. “

Sony et Microsoft n’étaient pas au courant de la campagne de reprise de CD Projekt RED

Concernant les retours promis, CD Projekt RED déclare: “Nous n’encourageons pas les joueurs à revenir au jeu, mais nous espérons leur donner cette opportunité.” L’utilisateur «lonchu» du subreddit Cyberpunk 2077 a sauvé, paraphrasant, ce qui a été expliqué lors de la réunion, où il a souligné que s’attendre à ce que les joueurs leur fassent confiance [para esperar a las grandes actualizaciones anunciadas para enero y febrero], Quoi je n’ai pas vu un énorme flux de retours depuis la déclaration publiée lundi et que Sony et Microsoft n’ont pas été informés de cette politique de retour qui contredit les réglementations de ces marques.

La version PS4 et Xbox One n’a pas été affichée car ils travaillaient dessus jusqu’à la dernière minute

La réunion a également expliqué la raison qui a conduit le studio polonais à lancer le jeu dans cet état sur PS4 et Xbox One: ils se sont concentrés sur les performances sur PC et ils ne “se souciaient pas beaucoup”, selon la transcription susmentionnée, du jeu sur consoles; Il n’y avait pas plus de pression que d’habitude pour lancer le jeu. Lorsqu’on leur a demandé comment ils avaient réussi le processus de certification de Sony et Microsoft, ils ont répondu que les deux marques s’attendaient à ce que le titre soit corrigé avec le patch du 10 décembre et assumer [CD Projekt] la responsabilité.

De plus, ils assurent que embaucher plus d’employés à la dernière minute pour améliorer la situation n’aurait pas aidé parce qu’il était trop tard. Il essai il a été fait “en travaillant avec des équipements internes et externes aussi”, vous pouvez l’entendre dans l’audio. “Peut-être qu’une chose qui ne nous a pas aidés était coronavirus. Les testeurs internes sont capables de tester le jeu car nous leur fournissons les machines et les choses pour cela. Mais les testeurs externes, qui travaillent pour des sociétés externes, n’ont pas pu tester le jeu depuis chez eux. […] Nous avons donc eu une certaine diminution du nombre de testeurs. “

Les versions présentées au public de Cyberpunk 2077 étaient celles de PC, PS4 Pro, PS5, Xbox One X et Xbox Series X; À la date de la saisie d’analyse, le les médias n’avaient accès qu’à la version informatique. A demandé pourquoi ils cachaient le gameplay de la version de PS4 et Xbox One, ils disent y travailler jusqu’à la dernière minute et qu’il n’a été publié qu’un jour avant la première, tout en reconnaissant sa responsabilité.

Le patch des prochains jours corrige plus de plantages

Bien qu’à un moment donné six prochains jours, une mise à jour sera publiée (à supprimer, promis, plein de plantages), les deux gros patchs qui vont résoudre les problèmes de PS4 et Xbox One arriveront en janvier et février 2021, après le vacances de Noël que les membres de l’étude auront. CD Projekt dit les bugs majeurs seront corrigés (ils comprennent également le comportement des PNJ et l’intelligence artificielle comme des bogues), qu’il n’y aura pas de fermetures spontanées du programme et que améliorer les performances, bien qu’ils disent que les joueurs Vous ne pouvez pas vous attendre à jouer aussi facilement que sur PC ou sur consoles nouvelle génération.

Ils affirment, selon la paraphrase de Reddit, que “le jeu est jouable maintenant. Ce n’est pas comme si le jeu n’avait pas été publié et ne pouvait pas être joué. Je comprends que c’est loin d’être satisfaisant. “Etant donné la possibilité de ne pas avoir sorti le jeu sur les consoles de la génération précédente, ils disent que théoriquement cela aurait pu être fait, mais que cela n’a pas pu être fait car la première sur PS4 et Xbox One est liée (pour la mise à niveau gratuite de nouvelle génération) vers les versions PS5 et Xbox Series X / S.

59% des ventes correspondent à la version PC du moment

Sur les ventes de jeux, ils disent que “la sortie sur les anciennes consoles a été inférieure à nos attentes”, mais qu’ils n’ont toujours pas un nombre spécifique d’unités vendues en raison du manque de données des magasins physiques; maudit le figure avant les vacances de Noël. Bien sûr, ils soulignent que la majorité des ventes actuelles proviennent de la version PC (59% contre 41%), et qu’ils ne connaissent pas la répartition des ventes entre les consoles de nouvelle et précédente génération car le produit est le même, un chiffre ils s’y attendaient car, disent-ils, les joueurs sur ordinateur sont plus susceptibles de réserver que les joueurs sur console. Concernant les coûts de production du jeu et les mises à jour sur lesquelles ils travaillent, ils disent qu’ils ne peuvent pas le décomposer et qu’ils ne sont pas pertinents dans cette situation, puisqu’ils ont promis de réparer le produit.

En ce qui concerne la Plans futurs, veillez à ce que l’équipe en charge du développement de Cyberpunk 2077 continue à cest entré dans ce jeu pour travailler sur les correctifs promis jusqu’en février au moins, disent-ils, interrogés sur la possibilité que la situation retarde le nouveau jeu the witcher. L’équipe de Gwent ne gère que le jeu de cartes et ils ont personnel travaillant sur d’autres projets. Concernant le contenu supplémentaire de Cyberpunk et le mode multijoueur, ils disent qu’ils ne peuvent rien confirmer parce que ils ne s’attendaient pas à cette situation et ils se concentrent sur la fixation du jeu; Ils donneront plus d’informations sur le DLC et le multijoueur en 2021.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC (GOG, Steam et Epic Games Store), Xbox One, PS4 et Google Stadia. Les versions pour PS5 et Xbox Series X / S sortiront en 2021.

Transcription et informations complémentaires par Cristina M. Prez.