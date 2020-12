Sony Playstation 5 :

CD Projekt Red a répondu aux critiques de membres de la presse, de joueurs et d’organisations à but non lucratif qui ont publié Cyberpunk 2077 car il contient scènes pouvant provoquer des convulsions à ceux qui souffrent de ce trouble neurologique. Depuis le compte Twitter officiel du jeu, le studio polonais merci l’avis pour ce problème et accepte, premièrement, d’ajouter un avis plus clair à ceci, et deuxièmement, de travailler sur une «solution permanente».

L’étude a retweeté un article de Game Informer dans lequel la journaliste Liana Ruppert donne des conseils sur la façon d’éviter de subir les crises d’épilepsie qu’elle a elle-même eu en jouant le titre pour aider l’analyste du jeu. «Merci d’avoir soulevé ce problème», disent-ils du CD Projet Red. “Nous travaillons à l’ajout d’un avertissement distinct dans le jeu, en plus de celui qui existe déjà dans le CLUF [acuerdo de licencia de usuario final, por sus siglas en ingls]”.

Merci de le mentionner. Travaillaient sur l’ajout d’un avertissement séparé dans le jeu, en dehors de celui qui existe dans le CLUF (https://t.co/eXpPn73VSK). En ce qui concerne une solution plus permanente, l’équipe de développement explore actuellement cela et la mettra en œuvre dès que possible. https://t.co/lXFypnSit2— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 8 décembre 2020

“En ce qui concerne une solution plus permanente, le l’équipe de développement est en train de l’explorer et la mettra en œuvre dès que possible“, promesse de l’étude polonaise. Ruppert rapporte dans son article de distorsions légères pouvant affecter ceux qui souffrent d’épilepsie, et même certaines séquences dans lesquelles le protagoniste met sur casque avec des LED qui traversent l’écran et qui est similaire à l’instrument utilisé par les neurologues pour provoquer des crises d’épilepsie lors d’un diagnostic de la maladie.

Les ONG demandent à CD Projekt Red d’agir

Dans les heures qui suivent la publication de l’article, Ruppert a reçu des menaces de toutes sortes dans les réseaux sociaux et même dans des vidéos qui, soi-disant, montraient du soutien pour le journaliste, mais c’étaient vraiment des scènes qui pouvaient déclencher des attaques d’épilepsie. L’ONG britannique Action d’épilepsie a demandé à CD Projekt Red de prendre des mesures urgentes et l’association Joueurs capables Il a critiqué le fait que le jeu soit publié sans options pour configurer ces scènes (bien qu’il existe un mode daltonien, des options pour les sous-titres et d’autres mesures d’accessibilité).

Cyberpunk 2077 est lancé demain 10 décembre sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia; les versions de console sont rétrocompatibles avec PS5 et Xbox Series X. Vous pouvez lire notre une analyse et dans cet article pour savoir à quelle heure le jeu est déverrouillé dans la péninsule espagnole, aux îles Canaries et dans d’autres endroits dans le reste du monde.