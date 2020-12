Sony Playstation 5 :

Après le lancement mouvementé de Cyberpunk 2077, dont les mauvaises performances techniques sur PS4 et Xbox One ont conduit à son retrait du PS Store et à l’acceptation des retours massifs, un cabinet d’avocats agissant au niveau mondial a annoncé qu’il avait déposé un procès conjoint contre CD Projekt RED pour avoir donné de faux témoignages à leurs investisseurs, les avoir induits en erreur sur l’état du jeu et avoir causé des pertes allant jusqu’à un milliard de dollars de richesse.

Maintenant l’étude polonaise a publié une déclaration informant qu’elle se défendrait «vigoureusement» contre ces accusations. Elle l’a fait, comme le rapporte aujourd’hui Bloomberg, dans un document déposé vendredi soir dernier: «Les plaignants demandent au tribunal de juger si les actions entreprises par l’entreprise et les membres de son conseil d’administration dans le cadre du lancement de Cyberpunk 2077 constituait une violation de la loi fédérale, c’est-à-dire pour induire les investisseurs en erreur et leur causer des pertes»ont-ils résumé avant de promettre de se défendre.

L’éditeur polonais de jeux vidéo Cyberpunk 2077 a déclaré qu’il se défendrait vigoureusement après qu’un investisseur ait poursuivi la société pour avoir prétendument trompé les détenteurs de ses certificats de dépôt et subi des pertes https://t.co/PdpfdMkj1T— Bloomberg Technology (@technology) 27 décembre , 2020

Crash boursier sévère après le lancement de Cyberpunk 2077

Ces accusations font allusion au fait que les responsables de CD Projekt RED ont délibérément dissimulé l’état final du jeu afin de continuer à plaire à leurs investisseurs. aurait pu commettre un crime fédéral en cachant les informations réelles à ses investisseurs. Depuis la sortie de Cyberpunk 2077, Les actions de CD Projekt RED ont fortement chuté à plusieurs reprisesTrois jours après la première, ils ont chuté de 25%, puis, lorsque Sony a retiré le jeu de sa boutique numérique, ils ont chuté de 16%.

La situation actuelle Cyberpunk 2077, c’est que ses développeurs, en colère contre la direction du studio polonais, ils travaillent sur la correction des bugs du jeu. À tel point qu’ils disent déjà que le multijoueur n’est pas une priorité, car ils se concentrent sur l’amélioration du jeu. Au niveau de Ventes Il semblerait que Cyberpunk 2077 ne remarque rien de tout ce feuilleton puisqu’il a déjà dépassé les 13 millions d’unités vendues.