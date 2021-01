Sony Playstation 5 :

CD Projekt fait face à un deuxième demande de leurs propres investisseurs, comme annoncé par l’étude polonaise. Le recours collectif a été déposé devant la United States District Court for the Central District of Californie par un cabinet d’avocats non spécifié. L’étude polonaise dit que l’écriture “ne précise pas la quantité de données demandée”. Le développeur de Cyberpunk 2077 “prenez des mesures énergiques pour vous défendre contre de telles accusations”, sur lequel il dit: “le contenu du procès, y compris le sujet et sa portée, est le même” que dans la précédente action en justice contre la société.

Cette demande précédente a été enregistrée par le cabinet d’avocats de New York Cabinet d’avocats Rosen au nom de nombreux actionnaires de la société, qui défendent que CD Projekt J’ai caché les versions PlayStation 4 et Xbox One Cyberpunk 2077 et cela a fini par nuire aux investisseurs. Dans la lettre enregistrée à New York, ils accusent l’étude polonaise d’avoir lancé une titre “pratiquement injouable”, causer un «préjudice matériel et réputationnel» à l’entreprise (diminution de la valeur des actions) et exécuter déclarations “matériellement fausses et trompeuses” avant les actionnaires. Le studio polonais a répondu en disant qu’il se défendrait «vigoureusement» contre de telles accusations.

L’étude fait face à d’autres processus judiciaires possibles en Pologne

L’étude de Marcin Iwinski fait face à d’autres problèmes judiciaires potentiels. D’une part, le Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs étudier l’imposition d’une amende au cabinet. Si l’entreprise ne répond pas aux attentes des prochaines mises à jour, elle peut faire face à un amende pouvant aller jusqu’à 10% de votre revenu annuel. D’autre part, un avocat de Varsovie, qui est également un investisseur dans CD Projekt, a déclaré en décembre qu’il envisageait de poursuivre le studio en Pologne pour une crime possible de “mensonge pour obtenir des avantages économiques”, inscrit à l’article 286 du Code pénal polonais.

Le PDG et co-fondateur de CD Projekt Red a publié vendredi dernier une déclaration à présenter des excuses aux joueurs et dessiner une feuille de route Aucune date précise pour laquelle les correctifs d’amélioration des performances, le contenu complémentaire gratuit promis et les versions optimisées pour PS5 et Xbox Series X / S seront disponibles. Au cours du week-end, les détails du développement ont été révélés dans un rapport Bloomberg comme le jeu a commencé à être créé en 2016 et que les développeurs ne prévoient pas que le titre soit complet avant 2022. Marcin Iwinski a répondu à certaines de ces allégations dans un communiqué.

Cyberpunk 2077 est disponible en PC, PS4, Xbox One et Google Stadia du 10 décembre. Cependant, la version numérique pour les consoles Sony ne peut pas être achetée car a été supprimé du PlayStation Store. Moins de deux semaines après sa sortie, le jeu s’était vendu à plus de 13 millions d’exemplaires dans le monde. Dans Espagne, plus de 60000 exemplaires pendant la première semaine.