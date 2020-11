Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 sera lancé le 10 décembre et bien que la principale revendication soit la version PC ou les versions pour Xbox Series X | S et PlayStation 5, une grande majorité de joueurs découvriront sûrement Night City sur PS4 et Xbox One. Adam Kiciński, PDG et président de CD Projekt RED, s’est assuré que son action RPG aura excellentes performances sur toutes les plates-formes, y compris les modèles de console d’origine de la génération précédente – malgré le fait que nous n’avons pas encore vu de matériel officiel fonctionner sur ces systèmes. Au cours des derniers jours, l’étude a montré, pour la première fois, Cyberpunk 2077 sur PS4 Pro et Xbox One X, en plus de PS5 et Xbox Series X, bien que dans les nouvelles consoles, cela ne fonctionne qu’avec une rétrocompatibilité améliorant certains aspects; la mise à jour spécifique pour eux arrive en 2021.

“Hier, nous avons montré le gameplay sur PS4 Pro et PS5. Vous pouvez voir la différence”, a déclaré Kiciński à propos des performances sur les consoles Sony. “PS5 est génial. PS4 est toujours très bon. Je veux dire, nous avons eu ces trois semaines supplémentaires et nous avons accompli beaucoup de choses dans cette dernière poussée“En référence au retard de ces semaines pour peaufiner le jeu sur PS4 et Xbox One.” Nous pensons que le jeu a de très bonnes performances sur chaque plateforme. Bien sûr, selon les possibilités de chaque plate-forme “, et bien que dans les modèles originaux des consoles, il soit légèrement pire que sur PS4 Pro et Xbox One X, c’est “étonnamment bon” pour un monde aussi vaste. “Un peu plus bas que d’autres modèles plus puissants, mais très bon. C’est la réponse.”

Le jeu ambitieux des créateurs de The Witcher 3

Un regard sur les comparaisons avec le matériel PC révèle que dans les consoles l’éclairage est légèrement différent et le détail des textures un peu plus bas que sur PC – en plus des différences qu’il y aura dans la résolution et le taux d’images par seconde -, mais il ne semble pas y avoir de gros problèmes dans l’expérience. L’année prochaine, les versions PS4 et Xbox One seront mises à jour gratuitement vers les nouvelles consoles, et là, nous pourrions voir un saut graphique plus important qui va au-delà d’une performance plus stable ou des temps de chargement réduits, par exemple, en incorporant des effets de lancer de rayons.