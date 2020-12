Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 sera présenté en première le 10 décembre à PS4, Xbox One, PC et Stadia, mais son lancement n’a pas été aussi fluide que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un jeu qui avait créé tant d’attentes au fil des ans: les versions console sont sorties avec des performances techniques plutôt médiocres, ce pour quoi CD Projekt RED s’est excusé, des correctifs prometteurs et encourager ceux qui souhaitent revenir au jeu.

La question des retours de Cyberpunk 2077 est devenue tout un feuilleton: d’abord Il semblait que CD Projekt RED avait conclu un accord avec Sony et Microsoft pour faciliter le processus de retour, ce qui n’est pas habituel dans les magasins de consoles numériques, mais plus tard, on a appris qu’il n’y avait pas un tel accord et de nombreux joueurs ont signalé l’incapacité de retourner le jeu numérique qu’ils avaient acheté. Maintenant La société a supprimé la mention de Sony de ses messages officiels, ce qui ajoute encore plus de confusion à la question..

Les gens commencent à recevoir cette réponse de CD Projekt RED, après avoir envoyé leur adresse «aide» pour les remboursements. Le langage est intéressant: il ne vous dit plus de demander un remboursement à Sony. Vous êtes censé attendre. pic.twitter.com/Hb77SQ5teD – Patrick Klepek (@patrickklepek) 16 décembre 2020

La seule solution: attendre

Et est-ce que les joueurs qui tentent de contacter CD Projekt RED pour traiter le retour du jeu numérique sur PS4 et Xbox One reçoivent un e-mail automatique dans lequel seul un site Web de retour de Microsoft est lié, mais aucune instruction concernant la console Sony. Dans ce message, l’utilisateur est seulement invité à attendre l’étude proprement dite pour les recontacter pour résoudre le problème.

Cela vient à la lumière après, comme nous l’avons dit précédemment, de nombreux utilisateurs alertent les autres que PlayStation empêche le retour de la version numérique de Cyberpunk 2077 sur PS4 si vous avez déjà joué au jeu. Le magasin numérique de la console ne fournit pas de retour standard sauf dans des cas très spécifiques et cela ne semble pas entrer dans ces paramètres. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur ce que doivent faire ceux qui veulent retourner le jeu numérique sur PS4, juste attendez que CD Projekt RED leur donne une solution adéquat.

Les retours ne fonctionnent pas très bien sur Xbox One non plus: la page Microsoft dédiée à cet effet donne des résultats mitigés aux joueurs qui veulent récupérer leur argent. Même les retours de la version physique ne se concrétisent pas. Ce sera au final CD Projekt RED qui devra donner une solution à ce bordel après la promesse qu’il a lancée il y a quelques jours, et cela compte tenu du fait que la période de demande de retour se termine le 21 décembre.