Sony a annoncé ce soir que Cyberpunk 2077 n’est plus disponible dans la boutique numérique PS4 après que de nombreux utilisateurs aient connu de très mauvaises performances techniques du jeu depuis sa sortie. CD Projekt RED. La société polonaise elle-même a admis les problèmes et s’est excusée, encourageant tous ceux qui souhaitaient demander le retour du jeu. Cette séquence d’événements a fini par affecter négativement le prix du studio à la Bourse de Varsovie.

Ce matin, au début de la séance, L’action CD Projekt RED a commencé avec une baisse de 19,15% par rapport à son prix à la clôture d’hier. Malgré un léger rebond quelques heures plus tard, les actions ont continué de baisser et sont proches des creux historiques de l’entreprise, qui depuis sa création ont connu une croissance progressive.

CD Projekt RED baisse de valeur à des niveaux historiquement bas

Au moment d’écrire ces lignes, Le cours de l’action CD Projekt RED s’est établi autour de 250 pln (zloty, la monnaie polonaise) que le taux de change en Espagne sera d’environ 56 euros. Pour se faire une idée, son apogée du mois était peu avant le lancement de Cyberpunk 2077, le jour même 4 décembre, lorsque le prix de l’action était 443 pln, environ 100 euros. On parle d’une forte baisse par rapport à sa valeur en début de mois.

Il y a quelques jours, la société polonaise a également connu une baisse du marché boursier et peu de temps après, nous avons appris que Le lancement de Cyberpunk 2077 a coûté à l’entreprise un milliard de dollars de sa richesse. CD Projekt RED n’avait pas connu une chute aussi forte depuis son introduction en bourse, à l’exception de celui survenu en mars avec la coronavirus. En ce moment, il atteint la même valeur qu’à ce moment de panique boursière.

La première de Cyberpunk 2077 est tout à fait un feuilleton en raison de l’état technique dans lequel le jeu a été publié sur PS4 et Xbox One. La société a encouragé les joueurs mécontents à retourner leurs copies physiques et numériques, mais l’a fait sans parvenir à un accord préalable avec les agents intermédiaires. ce qui a généré encore plus de tension et de confusion dans la communauté.