Suite au lancement cahoteux de Cyberpunk 2077, dont la version console a montré de mauvaises performances techniques qui ont même conduit à sa suppression de la PS4 PS Store, un groupe juridique international a décidé de poursuivre CD Projekt RED affirmant que le studio polonais a caché la mauvaise qualité du jeu sur ces plateformes et que cela a fini par nuire aux investisseurs.

La personne chargée de traduire en justice CD Projekt RED est le cabinet Loi Rosen, un cabinet d’avocats spécialisé dans les droits des investisseurs qui agit à l’échelle mondiale. Ce groupe assure avoir déjà présenté un recours collectif au nom des actionnaires du studio polonais, incluant potentiellement tous ceux qui ont acheté des actions de CD Projekt RED entre le 16 janvier 2020 et le 17 décembre 2020, tous deux inclus.

Dommages allégués aux actionnaires pour avoir caché la vraie qualité du jeu

Avec cette demande, il est recherché récupérer les dégâts que la stratégie de CD Projekt RED aurait provoqué tous ces investisseurs. Selon Rosen Law, le studio polonais a publié une version de Cyberpunk 2077 “Pratiquement injouable” sur PS4 et Xbox One, qui a forcé son retrait de la boutique numérique Sony et le retour sur les deux plateformes. Cela aurait causé un “atteinte au matériel et à la réputation” de l’étude.

Le procès se fonde sur le fait que, sachant que cela pouvait arriver, CD Projekt RED a toujours maintenu un discours positif sur “son activité, ses opérations et ses perspectives” qui, selon le cabinet d’avocats, a fini par être démontré “matériellement faux et trompeur” et qu ‘«il leur manquait à tout moment une base raisonnable». Autrement dit, en ne maintenant pas une communication claire avec ses investisseurs, l’étude polonaise aurait été délibérément mal informée cela aurait fini par nuire aux actionnaires. Il y a d’autres groupes d’avocats qui étudient le dépôt d’autres poursuites, ce dont on a commencé à discuter il y a quelques jours.

Ce CD Projekt RED connaissait le mauvaises performances techniques de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One c’est quelque chose qu’ils ont eux-mêmes reconnu. Ils sont également accusés de cacher ces informations au grand public et à la presse, quelque chose que le portail OpenCritic explique ouvertement dans le fichier du jeu dans son agrégateur de critiques. Durant les premiers jours après son lancement, ce feuilleton s’est reflété dans la performance du studio en bourse, avec des baisses brutales qui ont fait perdre au studio un milliard de sa richesse. Malgré tout, il y a quelques jours, nous avons appris que le jeu a déjà dépassé les 13 millions d’unités vendues.