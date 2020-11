Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 sera présenté en première sur 10 décembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, étant rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X / S, et avant son lancement imminent sur CD Projek RED ont voulu mettre à jour leurs investisseurs. Piotr Nielubowicz, CFO de la société, a évoqué les résultats qu’ils espèrent obtenir avec ce nouveau jeu jeu de rôle futuriste.

Piotr Nielubowicz a déclaré lors d’une réunion avec ses investisseurs que bien sûr, ils s’attendent à ce que Cyberpunk 2077 vende plus que The Witcher 3: Wild Hunt, son dernier grand jeu. De plus, il s’est assuré que, selon ses estimations, les ventes numériques représenteront plus de 50% du total des unités vendues. En d’autres termes, la version numérique de Cyberpunk 2077 sera la plus achetée, selon CD Projekt RED lui-même.

“Nous irons plus loin qu’avec The Witcher 3”

Ces estimations proviennent directement des réserves de gibier, qui passent principalement par les canaux numériques: «Le ratio de ventes numériques et physiques que nous attendons, de ce que nous voyons dans les fortes réserves numériques, est que (…) il y en aura plus du côté numérique», A expliqué Piotr Nielubowicz à ses investisseurs, avant de poursuivre les estimations de ventes:« Jusqu’où irons-nous? Honnêtement, je ne sais pas, mais certainement plus loin que ce que nous avons obtenu avec The Witcher 3 et certainement plus de 50% [de ventas] ils doivent provenir des canaux numériques. “

Même si le jeu n’est pas mis en vente pendant quelques semaines, certaines copies physiques de Cyberpunk 2077 ont déjà commencé à fuir, quelque chose qui a conduit l’entreprise à mettre en garde contre d’éventuels spoilers sur le réseau. Mis à part les spoilers d’intrigue, la version physique du jeu CD Projekt RED a révélé que, sur PS4 au moins, arrivent sur deux disques et nécessitent 70 Go d’espace. Peut-être que cela place l’échelle du côté numérique.

Lorsque Cyberpunk 2077 sera publié, il le fera avec une version pour les consoles de la génération actuelle qui peut être mise à jour gratuitement à la prochaine génération lors de sa sortie officielle, bien que jusque-là, elle sera jouable via rétrocompatibilité. Aujourd’hui, nous savons également que le premier DLC annoncé après le lancement et que le multijoueur ne sortira qu’en 2021.