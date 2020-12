Sony Playstation 5 :

CD Projekt Red a promis que les versions de Cyberpunk 2077 pour PlayStation 4 et Xbox One améliorer leurs performances avec mises à jour qui arrivera en janvier et février. Dans un communiqué publié sur Twitter le matin du 14 décembre, l’étude polonaise a désolé de ne pas avoir montré le jeu sur ces consoles avant le lancement. Par conséquent, ils offrent Retour pour ceux qui l’ont acheté dans les magasins numériques (PlayStation Store et Microsoft Store). En ce qui concerne les achats dans les magasins physiques, ils vous demandent de les contacter d’abord, et au cas où ils ne pourraient pas offrir de remboursement, que les joueurs contactent le studio avant le 21 décembre dans l’email: “helpmerefund@cdprojektred.com”.

“Tout d’abord, nous aimerions commencer par vous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur les consoles de base de dernière génération avant sa sortie, et par conséquent, non vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat “, commence la déclaration signée par Marcin Iwiński, Adam Kicinski, Adam Badowski, Michał Nowakowski, Piotr Nielubowicz et Piotr Karwowski, directeurs et directeurs de l’étude polonaise. “Nous aurions dû accorder plus d’attention à faire mieux sur PlayStation 4 et Xbox One”.

Deux gros correctifs en janvier et février corrigeront les bogues sur PS4 et Xbox One

Les développeurs s’engagent à corriger bugs, fermetures soudaines du jeu et «améliorer l’expérience globale». Au cours des derniers jours, ils ont publié le “premier cycle” de mises à jour et le prochain sera prêt à un moment donné dans les sept prochains jours. «Attendez plus, car nous mettrons à jour fréquemment au fur et à mesure que les nouvelles améliorations sont prêtes», disent-ils à propos de ces mises à jour qui arriveront à la fois sur consoles et PC.

Cependant, les améliorations de performances pour versions des consoles sorties en 2013 Ils arriveront après les vacances de Noël. Sera “deux gros patchs”, le premier en Janvier et le deuxième de février. “Ensemble, ces derniers devraient résoudre les problèmes les plus importants auxquels les joueurs sont confrontés sur les consoles de la génération précédente.” Avant le lancement, ils détailleront le contenu de la mise à jour, qu’ils promettent de l’expérience la plus stable, bien qu’encore éloignée de la version PC: “Ils ne donneront pas l’impression que le jeu de la dernière génération fonctionne sur un PC haut de gamme ou une console nouvelle génération, mais être plus proche de cette expérience que maintenant“.

En novembre, Kiciński a déclaré que la version de PS4 et Xbox One avaient des performances “étonnamment bonnes”, bien que “un peu en dessous” de la PS4 Pro et de la Xbox One X. Le jeu qui a atteint les rayons des magasins tombe à 15 fps sur PS4 et tourne à une moyenne de 18 fps sur Xbox One.

Retours dans les magasins physiques, le PS Store et le Microsoft Store

En ce qui concerne les retours, de CD Projekt Red ils assurent que leur objectif est que ceux qui achètent leurs jeux “soient satisfaits de leur achat”: “Nous apprécierions que pourriez-vous nous donner une chance, mais si vous n’êtes pas satisfait du jeu sur votre console et que vous ne voulez pas attendre la mise à jour, vous pouvez être admissible à un remboursement de votre copie “.

Ceux qui l’ont acheté sur PSN pour PS4 et dans le Microsoft Store pour Xbox One, CD Projekt demande que le système de remboursement de ces magasins numériques; Sur Reddit (via VGC), plusieurs joueurs affirment avoir obtenu un remboursement pour le jeu sur le PlayStation Store après avoir contacté le service client malgré le téléchargement et l’ouverture du programme.

“Pour les versions en boîte, veuillez essayez d’abord d’obtenir un remboursement au magasin où vous avez acheté le jeu “, disent-ils sans préciser s’ils ont conclu un accord avec ces marchands.” Si cela n’est pas possible, veuillez nous contacter à helpmerefund@cdprojektred.com “et nous ferons tout notre possible pour vous aider. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez contactez-nous pendant une semaine jusqu’au 21 décembre 2020 “.

Cyberpunk 2077 est disponible sur 10 décembre sur PC (GOG, Steam, Epic Games Store), Google Stadia, Xbox One et PS4; Ces dernières versions sont rétrocompatibles, avec des améliorations visuelles et / ou de performances, avec la Xbox Series X / S et la PS5. La version optimisée pour les consoles de nouvelle génération arrivera dans le courant de 2021.