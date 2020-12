Sony Playstation 5 :

Le lancement de Cyberpunk 2077 a été beaucoup plus mouvementé que prévu, avec de nombreux pannes techniques qui sont perçus principalement dans les versions de PS4 et Xbox One, mais qui affecte également le PC. Certaines de ces erreurs ont un impact très négatif sur l’expérience de jeu, mais d’autres finissent par être beaux bugs cela peut même nous faire rire.

C’est pourquoi dans Vandale Nous avons compilé certains de ces bugs hilarants dans une vidéo que vous pouvez voir insérée sous ces lignes. Des voitures volantes aux funambules sur une moto sans pantalon. Tous ces bugs Ce que nous avons vu depuis le lancement de Cyberpunk 2077 réunis dans la même vidéo que vous pouvez voir ci-dessous:

Un lancement cahoteux

Ce qui est certain, c’est que CD Projekt RED travaille déjà sur la résolution des aspects les plus sérieux du jeu et, en fait, il a déjà publié quelques mises à jour qui corrigent des bogues dont la communauté se plaignait, comme celle qui empêche de nombreux objets d’être stockés dans la version PC parce que si le jeu n’a pas été supprimé. Bien entendu, en donnant la priorité à cette amélioration, le studio polonais voit encore de loin le lancement de ses contenus supplémentaires, comme le multijoueur.

Depuis la première de Cyberpunk 2077, il y a eu des situations sans précédent dans l’histoire des jeux vidéo: tous les problèmes techniques du jeu ont affecté la bonne image du studio polonais, qui a subi de graves krachs boursiers provoquant des millions de dollars de pertes de richesse. Au sein du studio, il y a aussi eu des moments de tension avec les développeurs de jeux montrant leur colère contre la gestion exercée par les responsables de l’entreprise.

Malgré tout, le jeu a déjà dépassé les 13 millions d’exemplaires vendus. Cyberpunk 2077 est disponible sur Xbox One, PC et Stadia. Aussi dans PS4, mais uniquement au format physique. Une version nouvelle génération sera également publiée pour PS5 et Xbox Series X / S, bien que exactement quand est inconnu.