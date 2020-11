Sony Playstation 5 :

Quand Cyberpunk 2077 arrive dans les magasins espagnols et le reste du monde le prochain 10 décembre, le titre sera optimisé pour quatre systèmes: PC, Google Stadia, PS4 et Xbox One; ces deux dernières versions seront rétrocompatibles avec PS5 et Xbox Series X / S. Cependant, il y aura des joueurs qui feront le changement de génération de consoles après le lancement du jeu. Pour eux, CD Projekt Red a expliqué sur son site d’assistance comment transférer des données de sauvegarde des machines qui sont avec nous depuis sept ans aux machines de nouvelle génération.

Attention joueurs de console! Si vous commencez à jouer à # Cyberpunk2077 sur PlayStation 4 ou Xbox One, vous pourrez continuer à jouer sur une console de nouvelle génération correspondante. Voici comment fonctionneront les sauvegardes croisées: PlayStation: https://t.co/F3fi6akL5L

Xbox: https://t.co/0ghoo3JptD pic.twitter.com/W24u6WzXxB— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 27 novembre 2020

Veuillez noter que les données de sauvegarde ils ne fonctionnent qu’au sein de la même marque de consoles: celles de Xbox One ne peuvent être transférées que sur Xbox Series X et Xbox Series S; et ceux de PlayStation 4 à PlayStation 5. Dans le cas des machines à sous Microsoft, le processus est simple, car il utilise Livraison intelligente– Si la console est connectée à Internet, le jeu Xbox One est téléchargé automatiquement sur Xbox Live, et lorsque le jeu se poursuivra sur Xbox Series X / S, les données seront là. Ils peuvent également être transférés directement entre les deux appareils à l’aide du option de transfert de données du système d’exploitation de la console s’ils sont connectés au même réseau local, soit via Wi-Fi ou LAN.

Dans le cas des consoles Sony, il y a plus d’options. Abonnés à Playstation plus ils peuvent télécharger leur jeu PS4 sur le cloud et le télécharger à partir du menu PS5, bien que par défaut, cela se fasse automatiquement. La deuxième option est transférer des données entre PS4 et PS5 en utilisant les options du système, soit via un câble LAN ou Wi-Fi. La troisième et dernière option consiste à utiliser un Lecteur de stockage USB (une clé USB ou un disque dur) pour copier et transférer les jeux, qui ne fonctionneront sur PS5 que s’ils sont utilisés avec le même compte PlayStation Network.

Versions optimisées Xbox Series X / S et PS5 en 2021

Il reste moins de deux semaines avant la première de Cyberpunk 2077 et ces derniers jours, CD Projekt Red a montré à quoi il ressemblerait dans certaines de ses différentes versions: ordinateur, PS4 Pro (et rétrocompatibilité avec PS5) et Xbox One X (et rétrocompatibilité avec la Xbox Series X). N’oubliez pas que la mise à jour gratuite de la version optimisée pour PS5, Xbox Series X et Xbox Series S sera publiée dans 2021.