Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 a été mis à jour la semaine dernière pour version 1.04 dans toutes ses versions: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, PC et Google Stadia. Le patch vise, entre autres, à améliorer les performances, la stabilité et les graphiques, quelque chose de demandé avant tout par les joueurs des versions de base de PS4 et Xbox One, ce qui peut ralentir vos performances à moins de 15 ips. La chaîne YouTube “ElAnalistaDeBits” a publié trois comparaisons où une certaine amélioration est montrée, bien que les versions de Les consoles 2013 sont encore loin d’être stablesSelon CD Projekt Red, nous devrons attendre la sortie de deux patchs en janvier et février 2021.

La netteté s’améliore sur PS4

La vidéo montre que le la fréquence d’images et la stabilité se sont améliorées sur PS4, PS4 Pro et PlayStation 5. Sur la console de base, les performances de la PS4 fluctuent constamment entre 20 et 29 images par seconde lorsque traverser Night CityBien que les scènes d’action où il était auparavant difficile d’atteindre 30 fps atteignent désormais cette fluidité plus stable. Cela vaut également pour PS4 Pro et PS5: les 30 fps de la console intergénérationnelle sont plus stables (bien qu’il y ait encore des baisses) et dans la machine next-gen, le framerate baisse surtout quand on roule à 55 fps.

Il y a un légère augmentation de la résolution sur PS4 (les zones qui étaient affichées à 1280×720 sont maintenant affichées à 792p) et sur PS4 Pro; les deux versions continuent à être comprises entre 720p – 900p et 1080p-1224p respectivement. Des bugs d’éclairage ont également été corrigés et amélioré la qualité de certaines textures, bien que la qualité des ombres ait été préservée sans retouche.

Sur Xbox One, les performances se détériorent

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles sur les consoles Microsoft. D’une part, il a amélioré la qualité des textures sur tous les systèmes: Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S et Xbox Series X. Aussi, sur La résolution Xbox One a été améliorée jusqu’à 792p en moyenne (de 720p à 900p). Cela a causé le les performances sur la console 2013 diminuent (il a fonctionné à une moyenne de 18 fps).

Ainsi, les visites à pied des zones les plus chargées de Night City sur Xbox One se poursuivent diminuant à 14 ips, un chiffre qui est également atteint lors de la conduite (où il y a gelé dans l’image) et cela se réduit encore plus dans certaines confrontations, jusqu’à 11 fps. Sur Xbox One X, les moments d’action chargés qui sont descendus à 16 ips se sont quelque peu améliorés, mais sont toujours inférieurs à 20 ips.

Il performances sur Xbox Series S (30 fps, avec une chute à 20-24 à certains moments) et dans la Xbox Series X, il est maintenu et s’améliore parfois, en partie parce que le Les textures du mode Performance sur Xbox Series X ont une qualité réduite; de même, cette version a également augmentation du nombre de PNJ (caractères) à l’écran. Les ombres, comme sur les consoles Sony, n’ont pas été modifiées.

Google Stadia contre PS5 et Xbox Series X

La dernière vidéo met les versions PC, Google Stadia, PS5 et Xbox Series X face à face. améliorer la qualité des textures (à l’exception du mode performance Series X, comme nous l’avons mentionné précédemment). Ici, on voit que les ombres modifient leur qualité en mode performance, et dans le cas de Google Stadia, ils sont réduits au même niveau que ceux de la PS5 (avant qu’ils ne soient supérieurs), en échange d’une amélioration de la stabilité; cette version du jeu en nuage a toujours quelques problèmes d’éclairage, bien qu’il comporte moins d’erreurs visuelles que la version console. Enfin, l’édition PS5 reste la plus problématique en ce qui concerne les textures et les motifs.

CD Projekt Red a publié ce lundi une déclaration assurant que une autre mise à jour au cours des sept prochains jours, bien que les correctifs qui stabiliseront les versions de PS4 et Xbox One seront publiés en janvier et février 2021. L’étude polonaise a permis aux joueurs retourner le titre sur ces consoles via des magasins numériques ou des magasins physiques, et a été désolé de ne pas les avoir montrés plus tôt.