Sony Playstation 5 :

CD Projekt RED a estimé que Les ventes de Cyberpunk 2077 au cours de ses dix premiers jours – du 10 au 20 décembre – ont atteint 13 millions d’exemplaires, y compris les versions physiques et la distribution numérique. Le nouveau RPG des créateurs de The Witcher 3 devait être un grand succès commercial après des années d’attentes élevées, mais ces ventes peuvent varier dans les mois à venir en raison de son lancement cahoteux en raison de nombreux bugs et, dans le cas des consoles , mauvaises performances sur PS4 et Xbox One. Ce chiffre prend en compte les retours effectués jusqu’à cette date -20 décembre- et représente 5 millions de plus que les 8 millions de réservations qu’elle avait effectuées avant son lancement.

Cyberpunk 2077 est en vente sur consoles, PC et Google Stadia. Bien qu’il n’y ait toujours pas de versions natives pour Xbox Series X | S et PlayStation 5, les deux sont rétrocompatibles respectivement avec Xbox One et PS4, améliorant considérablement leurs performances. Cependant, les joueurs sur des consoles plus anciennes ont critiqué la fréquence d’images par seconde au point de prendre des mesures particulières: Sony a retiré sa vente sur le PS Store et Microsoft met en garde contre des problèmes de performances sur Xbox One; tous deux acceptent les retours du jeu dans la distribution numérique, une politique que de nombreux magasins physiques ont également adoptée. Le jeu continue de se mettre à jour pour corriger les bogues.

Polémique parmi les investisseurs

Les 13 millions de ventes de Cyberpunk 2077 sont un énorme succès, mais le lancement a des ombres et des reflets. Les investisseurs de CD Projekt RED n’ont pas aimé que la version console soit cachée jusqu’au dernier moment. – quelques jours avant sa première – et un avocat et investisseur de Varsovie étudie la poursuite de la société pour un éventuel délit de “fausse déclaration pour recevoir des avantages financiers”, car au début de l’année, il était sous-entendu que le jeu était terminé et, Après plusieurs retards, il a été constaté que peu d’attention avait été accordée aux versions de console – ce que la société elle-même a admis.