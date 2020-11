Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 serait en vente s’il n’avait pas été retardé jusqu’au 10 décembre pour peaufiner le jeu dans ses versions pour PS4 et Xbox One. Cependant, il semble que les copies physiques étaient déjà prêtes et ont été distribuées dans certains magasins, donc certains joueurs ont déjà l’ambitieux CD Projekt RED RPG entre leurs mains -même sans le patch qui est censé améliorer les performances. En fait, ce week-end, des vidéos de gameplay du jeu sur PS4 ont été divulguées, et bien qu’elles aient été rapidement supprimées des principales plates-formes, il est inévitable que tôt ou tard les premiers spoilers de l’histoire apparaissent, il est donc conseillé aux fans d’être plus prudents dans les réseaux sociaux et les communautés.

Le jeu de rôle avait été annoncé comme terminé, dans la phase Or, mais le développeur polonais a expliqué que cela signifiait seulement qu’il avait tout le contenu: “Cela ne veut pas dire que nous arrêterons de travailler à l’amélioration de la qualité du produit. Au contraire, Il est maintenant temps d’apporter de nombreuses améliorations qui seront distribuées avec votre patch le jour 0. C’est simplement une période de temps que nous ne calculons pas bien. “Sur Xbox Series X | S et PlayStation 5, certains aspects graphiques s’amélioreront, comme les performances, mais la véritable mise à jour gratuite pour la nouvelle génération arrivera en 2021, et elle devrait y introduire effets de lancer de rayons, meilleure modélisation ou textures et toutes les fonctionnalités que l’on trouve sur PC.

Il reste très peu de choses à visiter Night City

Cyberpunk 2077 est l’ambitieux jeu de rôle futuriste d’action à la première personne des créateurs de The Witcher 3. Au lancement, il ne prendra pas en charge les effets de lancer de rayons dans les graphiques AMD, mais ce correctif arrivera dès que possible. Après avoir montré les versions Xbox pour la première fois, le jeu sera bientôt présenté officiellement sur PlayStation.