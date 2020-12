Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible en Espagne et dans le reste du monde et les joueurs explorent tous les coins de Ville de nuit avec votre V personnalisé; Le plus drôle, c’est qu’une grande partie de la communauté a remarqué énorme quantité de godes qui sont dispersés dans le monde futuriste recréé par CD Projekt RED, ce que même le studio lui-même a voulu expliquer compte tenu de l’impact qu’il a sur les réseaux sociaux.

Si en marchant dans Night City, nous trouvons de nombreux godes, c’est essentiellement parce que le jeu les génère comme un autre objet poubelle; ainsi, là où certains utilisateurs peuvent trouver un jeu de cartes, par exemple, d’autres trouveront l’un de ces pénis en caoutchouc. Le caractère aléatoire fait que chaque personne voit un objet différent, même si la vérité est que précisément ces godes sont générés plus que nécessaire.

10 minutes après # Cyberpunk2077 et je trouve énormément de godes pic.twitter.com/DyDUken2oM— 𝕋𝕙𝕖𝕎𝕠𝕟𝕜𝕪𝔻𝕠𝕟𝕜𝕖𝕪 (@WonkyDonkeyGmr) 10 décembre 2020

Ils travaillent pour faire apparaître moins de godes dans Night City

CD Projekt RED prend en charge une telle quantité de godes n’était pas prévue et dans l’étude polonaise, ils prétendent travailler pour le résoudre: “Nous continuons à peaufiner ces options, donc surtout lors des premières critiques, le nombre de godes dans le jeu était assez élevé.” Bien que, d’un autre côté, l’intention des créateurs de Cyberpunk 2077 soit que le jeu ait une mentalité sexuelle ouverte: “Nous voulons que Night City soit très ouvert sexuellement, parce que les choses qui, selon les normes actuelles, pourraient être considérées comme taboues ou fétiches, sont plus normalisées en 2077 “.

Au final, l’apparition massive de godes dans Cyberpunk 2077 est l’un des nombreux défauts que présente le jeu CD Projekt RED, bien que ce ne soit pas particulièrement grave; au moins il ne fait pas partie de ceux qui ont forcé l’équipe polonaise à excuse-toi pour le résultat du jeu sur PS4 et Xbox One, encourageant les utilisateurs à demander le retour de ces versions tout en promettant de corriger les bogues. Les retours, en passant, ne sont pas assurés physiquement ou numériquement.

Correction de bugs ou non, Cyberpunk 2077 est désormais disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Pouvez-vous lire notre analyse ici et jetez un oeil à notre guide ici.