Ce mod ajoute un PC de jeu puissant aux Sims 4 chargé de jeux comme Sekiro, Monster Hunter: World et GTA V.

Avouons-le, plusieurs fois, nous créons une vie pour nos sims dans Les Sims 4 qui est beaucoup plus rêveuse que la vraie. Ils peuvent parfois faire pipi sur eux-mêmes, s’endormir face contre terre sur le trottoir, ou ils se noient s’ils n’ont pas d’escalier. Mais au-delà de cela, ils ont des maisons plus grandes, avec de beaux meubles, des vêtements plus soignés et possibilités d’être intime avec d’autres sims.

Mais tout tourne en notre faveur dès l’arrivée des jeux PC, là nous les avons acculés, puisque les meilleurs qu’ils ont sont comme Blicblock, Road Rival ou Sports incroyables. Il semble qu’ils passent un bon moment, mais c’est un faux amusement car ils ne savent pas ce que nous avons dans notre dimension.

Mais c’était jusqu’à présent, avec l’arrivée du mod The Better Computer Games, nos sims ont déjà ces jeux PC et même et fabuleux PC de jeu; ils ont déjà un meilleur ordinateur. L’ordinateur comprend des titres tels que GTA V, Sekiro: Shadows Die Twice, Forza Horizon 4, Persona 4 Golden, League of Legends et Monster Hunter: World.

Et ce n’est pas tout, mais vous avez même Cyberpunk 2077 avec lequel jouer, quelque chose qui personne ne peut le faire avant le 10 décembre. Le mod inclut le gameplay et les sons réels des jeux sur l’écran du PC. Donc, si quelqu’un est réconforté, il peut voir votre sim jouer à Cyberpunk 2077 dans Les Sims 4; seront au plus près de Titre du CD Projekt pour l’instant.

Et il est possible que vous pensiez que ce clic continu ne se passe pas bien lors de la lecture Cyberpunk 2077Mais cela fonctionne certainement parfaitement avec cet autre exemple de Sekiro. Si vous voulez tenter votre chance avec le mod, alors nous vous prévenons que la vie de vos sims ce sera encore mieux qu’ils ne l’avaient déjà.

Maintenant bien, sinon vous voulez qu’ils jouent encore à Cyberpunk 2077Parce que vous voulez être le premier, vous pouvez toujours le faire faire avec l’un des autres jeux mentionnés.

