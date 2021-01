Sony Playstation 5 :

Le RPG de CD Projekt est le jeu le plus vendu de la chaîne de magasins GAME pour le mois de décembre, suivi par FIFA 21 et Animal Crossing New Horizons.

En décembre dernier, les jeux vidéo ont été les principaux protagonistes, et comme le veut la tradition Chaîne de magasins GAME a donné sa liste de dix jeux les plus vendus dans leurs établissements et leur site Web. Cyberpunk 2077 est devenu le roi incontesté de ce Noël, en battant des géants comme FIFA 21 ou Animal Crossing New Horizons.

Il peut sembler que la polémique autour des versions PS4 et Xbox One alourdirait les ventes de Cyberpunk 2077 dans notre pays, mais cela n’a pas été le cas. Le RPG futuriste de CD Projekt est le titre le plus vendu dans les magasins GAME, leader des ventes de jeux pour Xbox Series X | S, Xbox One et PC pendant le mois de décembre.

En deuxième lieu, nous trouvons FIFA 21, le simulateur de football de EA Sports, qui est aussi le jeu PS4 le plus vendu dans GAME, comme d’habitude chaque année. Commutateur Nintendo a son tout nouveau représentant avec Animal Crossing New Horizons, troisième sur la liste et qu’elle continue d’être une option hautement recommandée des mois après son lancement.

Juste après Animal Crossing, nous en avons trouvé un autre Switch exclusif, Mario Kart 8 Deluxe, qui trois ans et demi plus tard continue de déraper comme au premier jour. De plus, le titre de conduite de Nintendo est également un succès dans d’autres pays comme le Royaume-Uni.

À la cinquième place, nous trouvons Spider-Man Miles Morales de Marvel, le nouvel épisode de la saga Insomniac pour PS5 et PS4, en tête de la liste des ventes de la nouvelle console Sony. Assassin’s Creed Valhalla est le sixième sur la liste, élevant la saga Ubisoft à un nouveau niveau de succès.

En tant que septième classé, nous avons Fortnite: le dernier lot de rire, suivi par d’autres habituels meilleures ventes en Espagne comme Grand Theft Auto V en huitième position et Minecraft en neuvième, et fermeture du top 10 Nous avons trouvé Call of Duty Black Ops Cold War, le dernier opus de la populaire saga de guerre d’Activision.

Avez-vous acheté l’un de ces dix jeux dans JEU pendant mois de décembre? Vous rencontrez sûrement de bons vices ce Noël, et nous avons eu une année 2020 pleine de grands lancements. Restez à l’écoute du Chaîne de magasins GAME déjà Consoles de loisirs pour connaître les dernières nouvelles du monde des jeux vidéo.