Cyberpunk 2077 monte comme Le jeu physique le plus vendu au Royaume-Uni cette semaine, coïncidant avec son arrivée sur le marché. Disponible les deux sur PC comme sur PS4 et Xbox One, c’est le nouveau jeu de rôle en monde ouvert de CD Projekt RED (The Witcher 3: Wild Hunt), qui permet aux joueurs de s’immerger dans les rues de Night City et de vivre leur propre histoire en tant que Mercenary V.Dans le top 10, ils sont suivis par Call of Duty: Black Ops Cold War et Animal Traversée: Nouveaux horizons.

Meilleures ventes au Royaume-Uni cette semaine: Cyberpunk 2077 monte au n ° 1

Le lancement de Cyberpunk 2077 a apprécié une grande chaleur au sein de la communauté anglaise. Sa libération physique est devenue le deuxième en importance à ce jour cette année, étant seulement derrière FIFA 21, comme rapporté par GamesIndustry. En fait, cette semaine, il a réussi à arracher le jeu à EA Sports la première place, laissant tomber le simulateur de football à la cinquième position. Le jeu du studio polonais avait accumulé 8 millions d’exemplaires réservés, même si son lancement a été éclipsé par une avalanche de bugs qui affectent principalement les versions PS4 et Xbox One.

En seconde position on découvre Call of Duty: Guerre froide Black Ops, suivi de Animal Crossing: Nouveaux horizons: les deux jeux ont conservé leur deuxième et troisième position par rapport à la semaine précédente; De la même manière qu’Assassin’s Creed Valhalla prend également la quatrième place, qui il y a quelques semaines a célébré être devenu le meilleur lancement de la saga. FIFA 21Cependant, il tombe à la cinquième place après avoir été n ° 1 la semaine dernière.

Les dix jeux les plus vendus au Royaume-Uni la semaine dernière

1. Cyberpunk 2077

2. Call of Duty: Guerre froide Black Ops

3. Animal Crossing: Nouveaux horizons

Quatre. Assassin’s Creed Valhalla

5. FIFA 21

6. Just Dance 2021

sept. Mario Kart 8: Deluxe

8. Spider-Man: Miles Morales

9. Minecraft: commutateur

dix. Super Mario 3D All-Stars

“CD Projekt nous donne l’un des meilleurs jeux de rôle de ces dernières années, un monde bouleversant, sublime et immersif qui nous fait nous sentir connectés à une réalité alternative », écrivons-nous dans notre analyse. Nous vous laissons également ici notre guide.