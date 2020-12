Sony Playstation 5 :

Malgré son lancement robuste, il semble que Cyberpunk 2077 ne fait pas trop mal en matière de ventes: Nous avons récemment vu CD Projekt RED affirmer que le jeu avait déjà dépassé les 13 millions d’unités vendues, et maintenant nous savons que Une semaine de plus est le titre le plus rentable sur Steam. Le plus drôle, c’est que ce premier poste a été occupé pendant six semaines consécutives, y compris la période de réservation immédiatement avant son lancement.

A été l’analyste Daniel Ahmad, Niko Partners, qui a partagé sur Twitter le Liste des jeux les plus rentables sur Steam pour la semaine du 21 au 27 décembre, la dernière pour laquelle nous avons des données. C’est une classification dans laquelle le niveau de revenu de chaque jeu est pris en compte. Vous pouvez voir la liste ci-dessous:

1. Cyberpunk 2077 2. Kit VR d’index de valve3. Mer des voleurs 4. Hadès 5. Raft6. Phasmophobie 7. Grand Theft Auto V8. Halo MCC9. Red Dead Redemption 210. CS: GO – Operation Broken Fang (DLC)

Ces données sont fortement influencées par le début de la Soldes d’hiver à vapeur, une période d’offres qui a débuté le 22 décembre; C’est pourquoi nous voyons comment des jeux à prix réduit comme Sea of ​​Thieves, Hades, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 ou Halo: The Master Chief Collection sont revenus sur la liste avec de bons chiffres de revenus.

Moment doux-amer pour CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 confirme ainsi que, malgré ses problèmes techniques -qui affectent principalement les versions de PS4 et Xbox One- toujours l’un des jeux les plus intéressants pour les joueurs PC. En dehors de ce domaine, CD Projekt RED continue de travailler pour améliorer les erreurs qui sont causées, à tel point qu’il semble que le studio polonais se concentre sur cela au lieu de continuer à travailler sur son contenu futur, comme le multijoueur.

Les bonnes ventes de Cyberpunk 2077 ils n’empêchent pas CD Projekt RED de vivre l’un des pires moments de son histoire à la bourse, avec de fortes baisses de valeur de ses actions et des pertes de richesse millionnaires. Cela ne va pas non plus légalement, avec un recours collectif intenté par un cabinet d’avocats international que le cabinet a déclaré aujourd’hui qu’il défendrait «vigoureusement».