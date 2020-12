Sony Playstation 5 :

CD Projekt RED a publié une nouvelle mise à jour pour Cyberpunk 2077, patch 1.06 maintenant disponible sur consoles et PC. Il n’apporte pas beaucoup de changements mais il corrige plusieurs erreurs, en particulier une qui met en danger les jeux sauvegardés – en particulier sur PC – lorsque le fichier dépasse 8 Mo; Bien qu’il ne soit pas facile d’atteindre cette taille, le développeur a conseillé de ne pas stocker trop d’articles et de construire des matériaux. Bien sûr, ceux qui ont subi ce bug ne trouveront pas de soulagement avec le patch: les jeux corrompus n’ont pas de solution.

Les utilisateurs de la console pourraient également bénéficier d’une amélioration de la gestion de la mémoire qui, selon le développeur polonais, réduire le nombre de plantages sur ces plateformes.

Liste des changements pour le patch 1.06:

Missions: Dum Dum ne disparaîtra plus de l’entrée de Totentanz pendant le deuxième conflit.Spécifique pour les consoles: la gestion et la stabilité de la mémoire ont été améliorées, entraînant moins de plantages.Spécifique au PC: La limite de taille de 8 Mo pour les fichiers de sauvegarde a été supprimée. Attention: cela ne corrigera pas les fichiers de sauvegarde corrompus avant la mise à niveau.

Les grosses mises à jour arrivent début 2021

Ces correctifs rapides cherchent à corriger les erreurs les plus simples à corriger, mais CD Projekt RED a beaucoup de travail devant lui pour inverser la situation qui a forcé l’ouverture des retours dans les magasins de distribution physiques et numériques – et même leur retrait dans le PS Store – pour le faux performances sur consoles. Cependant, les créateurs de The Witcher 3 espèrent peaufiner le jeu dès que possible et ont annoncé deux grosses mises à jour pour janvier et février. Malgré toute cette polémique, on ne peut nier que Cyberpunk 2077 a été un succès commercial qui atteint 13 millions d’exemplaires vendus, dont 8 millions de réserves.