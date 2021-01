Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé.

JEU a révélé aujourd’hui quels étaient les jeux vidéo les plus vendus en Espagne au cours du mois de décembre, une date clé dans notre pays car elle est directement liée aux festivités de Noël et, surtout, parce qu’elle est le prélude des Trois Rois, une fête et des cadeaux par excellence à nos frontières.

Contrairement aux mois précédents, le jeu le plus vendu n’est pas allé FIFA 21, mais a été évincé à la deuxième place par Cyberpunk 2077: le jeu de rôle futuriste de CD Projekt RED était le titre le plus acheté par les Espagnols dans GAME au cours du mois de décembre 2020, compte tenu du fait qu’il a été mis au vente le 10 de ce mois.

FIFA 21 était le plus acheté, mais il est tombé derrière Cyberpunk 2077 le mois dernier, dans une deuxième position à laquelle a suivi Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch, une autre de celles qui ne manque jamais l’une de ces listes de la best-sellers en Espagne. Un autre titre de l’hybride occupe le quatrième position: Mario Kart 8 Deluxe.

À la cinquième place, nous avons Spider-Man: Miles Morales pour PS4 et PS5, qui semble avoir été publié par la grande porte dans les consoles de nouvelle génération de notre pays. Il est suivi d’un autre titre étroitement lié à la nouvelle gamme de consoles, Assassins Creed Valhalla, qui occupe la sixième position des plus achetées de décembre 2020 dans GAME.

Trois closes importantes la table jeux multijoueurs, bien que la sixième place soit pour un pack de contenu, spécifiquement pour Pack Le dernier rire de Fortnite, un pack inspiré par les méchants DC Cmics pour la bataille royale d’Epic Games. Les trois derniers jeux du tableau sont Grand Theft Auto V, Minecraft et Call of Duty: Black Ops Cold War, titres toujours présents dans ce classement.

Ensuite, et comme d’habitude, nous vous montrons quels jeux vidéo se sont vendus le plus sur chaque plateforme au cours du mois de décembre 2020 En jeu:

Meilleures ventes PS5

Marvels Spider-Man: Miles MoralesAssassins Creed ValhallaCall of Duty Black Ops Guerre FroideDémon’s SoulsFIFA 21Regardez Dogs Legion Immortals Fenyx RisingSackboy A Big Adventure! Devil May Cry 5 Special EditionDirt 5

Meilleures ventes PS4

FIFA 21 Cyberpunk 2077 Assassins Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man Miles Morales Grand Theft Auto V Fortnite: Bundle The Last Risa Call of Duty Black Ops Guerre froide God of War The Last of Us Part IINBA 2K21

Meilleures ventes Xbox Series X / S et Xbox One

Cyberpunk 2077Assassins Creed ValhallaFIFA 21Immortals Fenyx RisingGrand Theft Auto VCall of Duty Black Ops Cold WarWatch Dogs LegionRed Dead Redemption IIFortnite: The Last Risa BundleNBA 2K21

Meilleures ventes Nintendo Switch

Animal Crossing: New HorizonsMario Kart 8 DeluxeJust Dance 2021Aventure Minecraft Ring FitSuper Mario OdysseySuper Mario 3D All-StarsSuper Mario PartyFIFA 21Pokmon Sword

Matériel et périphériques de jeu sur PC

GAME Racing PRO GT300 Bleu-Noir Chaise GamingTrust GXT 838 Clavier Azor + Souris LED Multicolore – Pack GamingGAME Racing PRO GT300 Rouge-Noir Chaise GamingGAME MM500 Extended – GamingGAME SP210 2.0 Tapis Haut-Parleur RVB – Mini Interrupteur Mécanique MILLENIUM Touch 2 RGB Rouge – Clavier GamingTrust GXT 1180RW Gaming Bundle 4 en 1 LED Multicolore – Pack GamingMILLENIUM Surface XL – GamingGAME Racing ELITE RGB GT400 Mat – GamingGAME MM300 M Chair – Gaming Mat