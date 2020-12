Sony Playstation 5 :

Famitsu a publié son rapport sur ventes de matériel et de logiciels de jeux vidéo au Japon correspondant à la semaine du 7 au 13 décembre, période qui, comme en Espagne, a été principalement centrée sur le lancement de Cyberpunk 2077. En fait, le jeu CD Projekt RED a été le deuxième jeu le plus vendu dans le pays avec plus de 100000 unités vendues uniquement sur PS4, de bons chiffres qui contrastent avec son accueil auprès du public mais qui reflètent un succès similaire à celui d’autres pays comme le Royaume-Uni.

Le premier jeu de la liste, le jeu le plus vendu au Japon la semaine dernière, est Un poids lourd dont on entend à peine parler en Occident: Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban!. Ce titre s’est installé dans la première position du classement et est en route vers un million d’exemplaires vendus dans le pays asiatique. A noter également la première de Puyo Puyo Tetris 2 avec 26000 unités vendues. Dans le reste du tableau, comme vous pouvez le voir, il n’y a guère de surprise par rapport aux semaines précédentes, avec une nette domination des jeux Nintendo Switch.

Ci-dessous vous pouvez voir la liste des jeux les plus vendus au Japon durant la semaine du 7 au 13 décembre:

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa. Heisei. Reiwa mo Teiban! (Konami. 19/11/20) 166 774 (755 084)[PS4] Cyberpunk 2077 (Spike Chunsoft. 10/12/20) 104687 (Nouveau)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 20/03/20) 71455 (6175256)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo. 18/10/19) 49 803 (1 969 790)[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo. 28/04/17) 31 896 (3 344 534)[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo. 30/10/20) 30 319 (367 461)[NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega.10 / 12/20) 26,346 (Nouveau)[NSW] Minecraft (Microsoft. 21/06/18) 25 427 (1 619 297)[NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo. 12/07/18) 22 886 (3 926 512)[NSW] Super Mario Party (Nintendo, 05/10/18) 22414 (1657894)

La PS4 vend plus d’unités que la PS5 au Japon

Concernant le matériel, rien que l’on ne sache déjà: Nintendo Switch a été le plus vendu Avec un total de 229 698 unités, la PS5 suit avec 11 056 consoles vendues et la PS4 à la troisième place avec 9 154 unités. La Xbox Series X / S a réussi à vendre 1 411 consoles; Comme dans le reste du monde, les consoles Microsoft et Sony continuent d’avoir des problèmes de stock au Japon. Il fait curieux de la semaine le prend PS4, dont le modèle de base a vendu plus d’unités que le modèle PS5 de base.

Ci-dessous vous pouvez voir la liste des consoles les plus vendues au Japon dans la semaine du 7 au 13 décembre:

Switch 182,364 (13,834,191) Switch Lite 47,334 (2,964,706) PlayStation 4 9096 (7,692,463) PlayStation 5 9025 (180,977) PlayStation 5 Digital Edition 2031 (43,407) Xbox Series X 1186 (24,431) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS ) 528 (1 748 492) Xbox Series S 225 (6413) PlayStation 4 Pro 58 (1 575 366) Nouvelle 3DS LL 25 (5 888 898) Xbox One X 20 (21052) Xbox One S 18 (93 717)