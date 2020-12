Sony Playstation 5 :

La chaîne espagnole de magasins de jeux vidéo GAME a rapporté que ne pas faire de retours de Cyberpunk 2077 pour PS4 et Xbox One “par indications du distributeur en Espagne”, c’est-à-dire par ordre de Bandai Namco Espaa, se retirant ainsi de ce qui avait été communiqué juste deux heures auparavant. De GAME ils placent contactez directement avec CD Projekt RED dans l’email “helpmerefund@cdprojetred.com” pour traiter l’éventuel remboursement du jeu.

Renvoie # CyberPunk2077: En raison des indications du distributeur en Espagne, GAME ne pourra pas effectuer ces retours. Pour cette gestion, vous pouvez contacter le développeur du jeu jusqu’au 21/12: helpmerefund@cdprojektred.com Tout comme ils l’ont indiqué. https://t.co/FGY76FTACy GAME Espaa (@VideojuegosGAME) 14 décembre 2020

JEU détaillé comment fonctionne le processus de retour de Cyberpunk 2077 quelques heures après CD Projekt Red, les développeurs du titre, annonceront qu’ils proposeront remboursements pour ceux qui avaient acheté le titre sur PlayStation 4 et Xbox One. La chaîne de magasins espagnole met deux conditions: que l’achat soit effectué il y a moins de 14 jours et le ticket est conservé.

“Compte tenu des dernières déclarations de l’étude responsable de CYBERPUNK 2077, de GAME nous proposons le remboursement du montant du titre tant que 14 jours ne se sont pas écoulés et que le TICKET d’achat est conservé “, précisent-ils dans un relevé.” Pour les achats effectués en magasin, veuillez consulter au votre magasin le plus proche. Pour les achats effectués sur le WEB, vous pouvez le gérer via notre formulaire de service client sur GAME.es “.

ATTENTION: À propos de # CyberPunk2077 chez GAME. Formulaire de service client: https: //t.co/hwhcE0eqIk pic.twitter.com/W51I4akx3C GAME Espaa (@VideojuegosGAME) 14 décembre 2020

Ceux qui achèteront le jeu dans les magasins numériques des consoles, PlayStation Store (PS4) et Microsoft Store (Xbox One), ils peuvent demander un remboursement auprès du service client bien qu’ils aient téléchargé et ouvert le jeu. Si le jeu a été acheté au format physique, les développeurs demandent d’abord de demander un remboursement dans la boutique, mais “si cela n’est pas possible, veuillez contactez-nous à helpmerefund@cdprojektred.com“avant le 21 décembre.

GAME recommande “d’attendre le patch” de 2021

En outre, la chaîne de magasins recommande “attendez le jeu PATCH que, à partir de l’étude, garantir, améliorer la qualité et les performances de CYBERPUNK 2077 “. Dans la déclaration CD Projekt Red, l’étude rapporte qu’il y aura un nouvelle mise à jour dans les sept prochains jours, mais que les patchs qui performance de match des versions PS4 et Xbox One aux autres arriveront dans Janvier et février 2021.

En outre, la société polonaise désolé de ne pas afficher les versions PS4 et Xbox One avant le lancement le 10 décembre, “et par conséquent, ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat”, écrivez dans le message signé par les principaux directeurs du studio.

Cyberpunk 2077 est disponible en PS4, Xbox One, Google Stadia et PC depuis le 10 décembre. La version pour PS5 et Xbox Series X / S sortira en 2021.

