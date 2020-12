Sony Playstation 5 :

Le lancement de Cyberpunk 2077 est l’un des plus retentissants de mémoire depuis des années; après le feuilleton avec les mauvaises performances techniques du jeu CD Projekt RED sur PS4 et Xbox One, avec son problème correspondant avec les retours, vient maintenant un problème qui affecte principalement les joueurs sur PC– Apparemment les jeux dont le fichier de sauvegarde dépasse 8 Mo ils finissent par corrompus et totalement inutiles.

Cela a été alerté par plusieurs utilisateurs à qui cette erreur s’est produite après avoir fabriqué de nombreux objets pour gagner de l’argent. Plus tard GOG, une plate-forme appartenant à CD Projekt RED, a publié un avis de support aux utilisateurs de Cyberpunk 2077 sur PC recommandant d’éviter de «stocker trop d’articles et de matériaux de fabrication» pour que votre départ ne soit pas interrompu.

incroyable. juste incroyable pic.twitter.com/rF4JCTOdPz – Brendan Karet 🚮 (@bad_takes) 19 décembre 2020

Les jeux cassés le resteront pour toujours

De cette façon, GOG a confirmé le problème: si le fichier de sauvegarde de votre jeu Cyberpunk 2077 sur PC atteint une certaine taille, il est très probable qu’il finisse par être inutilisable et vous devrez jouer avec un autre voire repartir de zéro. Cela peut également affecter ceux qui utilisent le problème de duplication, un bug qui vous permet de multiplier rapidement les objets du jeu pour gagner beaucoup d’argent à la fois. Pour le moment Il semble que cette erreur n’affecte que la version PC, bien que certains utilisateurs aient signalé le même problème sur les autres plates-formes.

Après avoir reconnu l’erreur, il y a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise: la bonne nouvelle est que CD Projekt RED semble fonctionner sur la limite de sauvegarde des fichiers, puisque GOG prévoit que cette restriction de 8 Mo pourra être étendue à l’avenir par mise à jour (ils ne donnent pas l’assurance que cela se produira, oui). Le mal c’est que les jeux qui ont été corrompus ne peuvent pas être récupérés; celui qui a été victime de cet échec restera pour toujours avec son jeu cassé, la seule solution étant d’utiliser une sauvegarde précédente ou de démarrer une nouvelle partie.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, Xbox One et Stadia. La version PS4 a été retirée du magasin numérique de la console en raison de ses nombreux problèmes techniques, bien qu’elle puisse toujours être achetée sous forme physique. Versions pour PS5 et Xbox Series X / S.