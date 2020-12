Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur PC, PS4, Xbox One, Google Stadia et GeForce Now, également compatible avec Xbox Series X | S et PlayStation 5. Le très attendu CD Projekt RED RPG a reçu d’excellentes critiques dans sa version PC. , qui est celui que nous avons analysé dans Vandal, mais aussi critique pour les performances sur les consoles de la génération précédente. Comment a-t-il évolué au cours des deux dernières années, depuis la première diffusion du gameplay? Certains médias comme IGN ont publié une comparaison avec le jeu dans sa version PC avant son lancement – celle que les médias ont analysée – nous pouvons voir que dans ce cas, il n’y a pas de coupes importantes ou ce qu’on appelle le déclassement.

L’aspect graphique a connu les changements habituels dans les détails, généralement plus de densité d’objets et d’autres décisions artistiques. Sans doute, la qualité des textures s’est améliorée et l’éclairage est très similaire – il y a quelques différences à l’extérieur, mais pas très grandes.

Vous pouvez voir ci-dessous qui était la première démo jouable de Cyberpunk 2077.

Une différence qui se remarque sur les consoles

La version pour ordinateurs offre un saut générationnel par rapport à PS4 et Xbox One. En effet, en utilisant du matériel promotionnel des événements passés avec la version console, on peut constater une réduction significative de l’éclairage et du nombre de personnages à l’écran – qui se répètent également – parmi d’autres défaillances techniques telles que les performances ou le chargement de modèles en peu de temps. distance. Dans la vidéo suivante sur Twitter, nous pouvons voir à quoi ressemblent les rues de Night City sur les consoles de la dernière génération, ce qui change complètement l’immersion obtenue sur PC.

Bienvenue … sur # Cyberpunk2077 sur PS4 fat / XBO! pic.twitter.com/77BSmEuw6y— Legolas (@Legolas) 9 décembre 2020

Le jeu sur PS5 et Xbox Series X | S offre des performances nettement meilleures mais fonctionne grâce à une rétrocompatibilité. En 2021, une mise à jour gratuite sera disponible pour intégrer le jeu sur de nouvelles plates-formes, mais pour le moment, il n’y a pas de date pour son lancement. Plus de correctifs pour le jeu sur Xbox One et PS4 devraient également améliorer l’état actuel.

“En tant qu’amoureux du rôle, ces sentiments sont uniques et nous pensons que pour les fans du genre, Cyberpunk 2077 va être colossal et va vous procurer des sensations que vous pouvez difficilement réaliser dans d’autres titres. Cependant, ce travail, comme les habitants de Night City, comme chacun d’entre nous, n’est pas parfait et il a aussi ses défauts sous la forme de nombreux bugs et de certaines mécaniques comme le combat rapproché, trop grossier, ce qui rend le titre chirre parfois et cela peut alourdir l’expérience de tous ceux qui recherchent un pari plus rond au niveau jouable que le jeu de rôle », expliquait-on dans l’analyse PC.