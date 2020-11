Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 a dû une fois de plus repousser sa date de début à 10 décembre 2020, moment pour atteindre l’Espagne et le monde entier sur les plateformes de PC, PS4 et Xbox One. Mais il y a une personne qui a eu l’occasion de profiter pleinement de cette proposition de jeu de rôle et de monde ouvert développée par CD Projekt: Keanu Reeves, acteur de sagas comme John Wick ou The Matrix, qui dans le titre joue le personnage de Johnny Silverhand. D’après la signature, ils soulignent que l’acteur l’a déjà joué et que, d’ailleurs, “il aime.

Cyberpunk 2077: Reeves aime ça

Après avoir annoncé que le DLC Cyberpunk 2077 sortira après les débuts du jeu, et que le multijoueur arrivera en 2021, lors d’une réunion financière tenue mercredi dernier, Adam Kiciński, Président-directeur général de CD Projekt, pour Keanu Reeves prend le jeu. “Il l’a joué”, a commencé Kiciński à répondre. “Mais pour autant que je sache, il ne l’a pas encore terminé. Mais il l’a définitivement joué et l’aime“.

Le même Reeves a eu l’occasion de donner son avis sur l’approche de jeu de rôle du jeu la semaine dernière, lors de la diffusion Cyberpunk 2077 Night City Wire. Quand ce fut à son tour d’exprimer ce qui l’a le plus frappé dans le jeu, il déclara ce qui suit: «Vous pouvez jouer un personnage de différentes manières car il y a des chemins, des fils ou des choix différents. Lorsque vous devez prendre une décision, vous avez trois attitudes comportementales différentesdonc c’était amusant. “

Johnny Silverhand est un Rockerboy, une classe de personnage très spécifique dans le monde de Cyberpunk 2020, le jeu de rôle de table. Nous aimons le comparer à la classe de barde Donjons & Dragons, mais mis à jour avec puces insérées et avec une guitare électrique au lieu d’un garçon. C’est une rock star qui a l’habitude de lancer messages vindicatifs. «Les Rockerboys sont les poètes de rue» est la description du personnage proposé dans le jeu créé par Mike Pondsmith.

Concernant la fuite survenue le 23 novembre, Kiciński a abordé le problème avec les mots suivants: “Concernant la fuite, heureusement, il n’y avait pas trop de spoilers car c’est le plus laid lors de l’installation du jeu avant sa sortie. Donc ce n’était pas nuisible“, fossé.

Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 être disponible ensuite 10 décembre sur PC, PS4 et Xbox One; Il n’a pas encore reçu de date de sortie pour PS5 et Xbox Series X / S. «Nous sommes entrés dans les rues dangereuses de Night City pour la première fois pendant quatre heures», écrivions-nous dans nos impressions du jeu.