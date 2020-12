Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 est disponible maintenant sur PC, PS4 et Xbox One du passé 10 décembre, époque à laquelle il a fait ses débuts en Espagne et dans le monde. Cependant, le lancement de ce titre tant attendu a été entaché par l’avalanche de critiques vers sa version sur consoles de dernière génération, chargée de bugs et de problèmes techniques. L’un de ces problèmes est lié à la police du jeu: dans certains cas, Au lieu de chasser les joueurs, ils se téléporteront directement derrière eux ou même devant eux..

Police de Night City, également aux prises avec des bugs

De PC Gamer, ils ont fait écho les situations étranges qui se produisent avec la police de Night City, l’immense métropole où l’action de Cyberpunk 2077. Comme dans des jeux comme Grand Theft Auto V, un titre auquel son graphisme et ses détails jouables ont été comparés: quand on se comporte mal, la police nous poursuit et le jeu nous punit ainsi.

Cependant, alors que ce support résonne, après un certain temps, les joueurs ont commencé à découvrir que la police se comporte de manière quelque peu «suspecte». Par exemple: si nous écrasons quelqu’un, la police nous poursuit à pied Et nous tire du trottoir Les agents ne nous poursuivront jamais dans leurs propres véhicules, ce qui laisse un arrière-goût amer aux joueurs. Après tout, nous avons manqué de profiter d’une poursuite à grande vitesse dans les rues de cette ville dystopique.

nul

Même lorsque vous êtes dans un endroit isolé, disons, hors de la ville sur un tronçon de route solitaire sans personne autour, les flics parviennent à se présenter tout aussi rapidement. À pieds. De nulle part“, explique le média. Dans les comparaisons faites hier avec GTA 5, nous avons également constaté que les flics mettent un peu plus de temps à réagir si les joueurs les regardent: ils ne crient pas et ne mettent pas leurs mains sur l’arme pendant quelques secondes, contrairement à ce qui se passe dans le titre Rockstar.

Les forums Internet tels que Reddit ont été inondés de vidéos où les joueurs eux-mêmes ont effectué leurs propres vérifications liées au système d’apparence de la police: par exemple, Si nous tirons depuis un toit sur les citoyens de Night City, des policiers surgiront de nulle part juste derrière nous.. Comme dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous:

Décidé de tester à quel point le problème de frai des flics est … de r / cyberpunkgame

Dans cette prochaine vidéo que nous vous laissons, il se passe quelque chose de bien plus bizarre: le joueur est devant un bloc de bâtiments, entouré de clôtures métalliques. Après avoir tiré sur des civils, l’alarme de “poursuite” policière se déclenche. Lorsque le joueur se retourne, l’image ne pourrait être plus sordide: la police semble debout sur la clôture, tirant sur l’utilisateur. Dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez vérifier comment l’agent se matérialise devant le joueur.

Je t’ai entendu aimer les vidéos d’apparition de flics de r / cyberpunkgame

Réponse de l’industrie: OpenCritic charge le CD Projekt RED

Le portail de la critique OpenCritic a publié ce lundi une déclaration qualifiant le comportement de l’étude de «trompeur et égoïste». Il est signé par le co-fondateur d’OpenCritic, Matthew Enthoven, qui soutient que le studio polonais a délibérément dissimulé les critiques des consoles PS4 et Xbox One (les plus touchées). “Ils n’ont permis à personne de commenter ou de revoir le jeu sur les consoles Xbox One ou PlayStation 4. (…) Ils l’ont fait en sachant que ce qu’ils faisaient était mal. C’était trompeur, égoïste et exploiteur. Et ils l’ont quand même fait », écrit Enthoven.

CD Projekt RED, pour sa part, a tenu une réunion d’urgence avec les actionnaires, où ils admettent avoir sous-estimé les problèmes sur PS4 et Xbox One. De même, la société a également présenté des excuses hier: “Nous aurions dû accorder plus d’attention à faire mieux sur PlayStation 4 et Xbox One”.