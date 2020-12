Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 est déjà disponible, non sans polémique en raison de son résultat dans les consoles de génération actuelle, et à l’occasion de ce lancement certaines campagnes promotionnelles ont été menées comme celles auxquelles ils ont collaboré Solutions Xbox, CD Projekt RED et Limbitless, une fondation à but non lucratif spécialisée dans la fabrication prothèses personnalisées.

Les trois entités ont travaillé ensemble pour que le bras métallique de Johnny Silverhand, le personnage joué par Keanu Reeves, devient une réalité en devenant une prothèse. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo insérée sous ces lignes, Limbitless Solutions a créé un bras dans le style de celui porté par ledit personnage de Cyberpunk 2077. Il s’agit de un modèle entièrement fonctionnel, capable de tenir des objets et de faire des gestes comme une vraie prothèse.

Selon un article publié sur Xbox Wire, ce bras prothétique a été créé pour être donné aux cliniques qu’ils le donneront aux clients adultes qui en ont besoin. Des dons seront faits en 2021.

Cyberpunk 2077, une première cahoteuse sur PS4 et Xbox One

Cyberpunk 2077 est disponible en PS4, Xbox One, PC et Stadia depuis le 10 décembre dernier, bien que sa première sur les consoles de la génération actuelle soit pleine de controverse: la version de ces plateformes a une série d’échecs qui ont rendu l’expérience difficile pour une grande partie de la communauté, quelque chose qui a incité CD Projekt RED à s’excuser et même d’activer le retour du jeu dans ces versions, bien qu’ils aient également promis de résoudre ces problèmes prochainement.

Bientôt, il sera également disponible en PS5 et Xbox Series X / S avec sa propre mise à jour de nouvelle génération, bien qu’elle puisse maintenant être exécutée sur ces consoles grâce à la compatibilité descendante de chacune d’elles.

Dans Vandale nous avons joué le Version PC et dans notre critique, nous disons que c’est “une œuvre unique et peut-être le meilleur RPG cyberpunk et futuriste que nous ayons joué au cours de la dernière décennie, un titre très spécial qui donne une leçon sur ce que devrait être l’immersion. dans un jeu vidéo. ” Si vous jouez déjà, vous pouvez consulter notre guide.